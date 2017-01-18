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Губернатор Алтайского края Александр Карлин высказался относительно проблемы обсуждения в Барнауле проекта генерального плана города, заострив внимание на вопросе уважения к жителям краевой столицы.

"Считаю, что механизм общественных слушаний должен быть выстроен по-другому, более уважительно по отношению к жителям краевой столицы. Если честно, то мы все в Алтайском крае к Барнаулу относимся неравнодушно как к административной столице, как к символу региона. Для нас всех очень важно, как будет развиваться город Барнаул как экономический центр, как центр культуры, здравоохранения и образования. Если в регионе будет неадекватно развитая, несовременная стагнирующая столица, то не будет и процветающего края", – подчеркнул глава региона в рамках прошедшего накануне "Медиалога".

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Как сообщает пресс-служба правительства края, губернатор не исключил, что целесообразным было бы приглашение к обсуждению документа Ассоциации муниципальных образований, представители которой могли бы выступить в качестве экспертов со стороны.

Также Александр Карлин отметил, что было бы продуктивным обсуждать проект генплана в разрезе его отдельных составных частей – транспортной, жилищно-коммунальной и так далее.

"Лишь потом обсуждение могло быть вынесено на общую площадку, где будут высказаны предложения, выработанные после детального изучения документа. Генплан рассматривать одномерно нельзя", – добавил Александр Карлин.

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Также он обратил внимание и на проблему создания в Барнауле нового полигона твердых бытовых отходов. Напомним, этот вопрос вызвал опасения среди жителей города, а после аншлага на первых публичных слушаниях глава администрации краевой столицы Сергей Дугин заявил о закрытии данной темы.

По мнению губернатора, в перспективе к проблеме полигона ТБО следует подойти взвешенно.

