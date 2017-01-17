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Чеченский глава Рамзан Кадыров назвал абсолютной ложью сообщения СМИ о гибели его личного охранника. Об этом во вторник, 17 января, сообщает "Интерфакс".

По словам Кадырова, экс-сотрудник правоохранительных органов Алихан Музаев, которого подозревали в связях с террористами, никогда не входил в охрану и сопровождение чеченского лидера, а работал сторожем. Он охранял хозяйственные постройки вне населенных пунктов.

Глава Чечни подчеркнул, что любые другие данные не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью.

По словам Кадырова, Музаева впервые заподозрили в пособничестве незаконным вооруженным формированиям еще 13 лет назад. Тогда с его помощью удалось задержать свыше 10 боевиков, с тех пор за мужчиной наблюдали. Уточняется, что около года назад в отношении него начали активные мероприятия из-за того, что у него появились "близкие дружеские связи с находящимся в оперативной разработке активным членом группы экстремистов".

Глава Чечни сообщил, что на завершающей стадии спецоперации силовики приехали к Музаеву домой и предложили поехать в отдел, однако они не задерживали его, не надевали наручники и не применяли силу. Тем не менее в определенный момент мужчина выхватил у правоохранителей оружие и застрелился.

Кадыров отметил, что его жизнь не удалось спасти. По факту самоубийства ведутся все предусмотренные законом действия.

Напомним, о гибели якобы одного из личных охранников чеченского лидера, которого заподозрили в подготовке вооруженного нападения на силовиков, ранее сообщил портал "Кавказ.Реалии". Отмечалось, что Музаева задержали вместе с односельчанами, а через некоторое время силовики вернули его родным труп.