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Большинство алтайских пенсионеров уже получили пятитысячные выплаты

, ИА "Амител"
Как и планировалось, доставку выплат завершат до 28 января

Фото: rsute.ru

Большинство пенсионеров в Алтайском крае уже получили выплаты в размере 5 тысяч рублей, которые были предусмотрены вместо индексации пенсий в 2016 году.

По данным регионального отделения Пенсионного фонда, выплаты доставили примерно 70% пенсионеров края. Это порядка 509 тысяч человек из более чем 750 тысяч.

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Ранее портал Amic.ru сообщал, что доставка пятитысячных выплат будет осуществляться в период с 13 по 28 января. 

На выплаты в размере 5 тысяч рублей для алтайских пенсионеров выделено более 3,7 миллиарда рублей.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.01.2017 07:25
- гость -

Да получили, еще 11 числа.

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