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Большинство пенсионеров в Алтайском крае уже получили выплаты в размере 5 тысяч рублей, которые были предусмотрены вместо индексации пенсий в 2016 году.

По данным регионального отделения Пенсионного фонда, выплаты доставили примерно 70% пенсионеров края. Это порядка 509 тысяч человек из более чем 750 тысяч.

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Ранее портал Amic.ru сообщал, что доставка пятитысячных выплат будет осуществляться в период с 13 по 28 января.

На выплаты в размере 5 тысяч рублей для алтайских пенсионеров выделено более 3,7 миллиарда рублей.