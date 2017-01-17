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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что встретится с избранным американским президентом Дональдом Трампом сразу после его инаугурации, которая пройдет в пятницу, 20 января, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Порошенко в интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил, что был одним из первых мировых лидеров, которому Трамп позвонил сразу после выборов. По словам президента Украины, между главами стран состоялся "многообещающий диалог", в ходе которого они согласовали дату визита Порошенко в Вашингтон сразу после инаугурации. При этом точной даты он не назвал.

Агентство отмечает, что подтверждения о возможной встрече с украинским лидером из будущей администрации республиканца еще не поступало.

Ранее глава Украины выразил надежду на эффективное и плодотворное сотрудничество с администрацией Трампа. Соответствующее заявление Порошенко сделал на совместной пресс-конференции с американским вице-президентом Джо Байденом.