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Массовую аварию в Ростове-на-Дону, которую спровоцировал пьяный священнослужитель, сняли на видео, пишет "Российская газета".

Издание отмечает, что на ролике, который был снят с помощью смартфона, зафиксированы первые моменты после столкновения Mitsubishi АSX 25-летнего иерея с шестью автомобилями.

Напомним, ДТП произошло в полночь 17 января. Иномарка, за рулем которой находился священник, столкнулась с ВАЗ-21099, после чего оба автомобиля врезались в припаркованные у дороги машины.

Прибывшие на место аварии полицейские установили, что виновник аварии пьян. В результате столкновения травмы получили пассажиры ВАЗ-2109 – женщина и восьмилетний мальчик. Их госпитализировали для оказания медпомощи.

Сотрудники Ростовской и Новочеркасской епархии подтвердили участие священнослужителя в аварии. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий издал указ о запрещении виновника аварии к священнослужению с формулировкой "За совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения", пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского.

Подчеркивается, что дело устроившего аварию священника рассмотрит церковный суд.