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Депутат Рады Надежда Савченко считает, что Украина на некоторое время должна отказаться от мысли вернуть Крым и, прежде всего, вернуть Донбасс. Об этом пишет газета "Известия".
"Сколько бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки" депутаты Рады, от Крыма на определенное время придется отказаться, заявила она.
По ее мнению, это единственно мирный путь. А второй путь лежит через войну, которая может длиться довольно долго.
Также Савченко заявила, что договариваться по Крыму и Донбассу должны между собой Россия и Запад. По ее мнению, Украина политически несамостоятельна, поэтому участвовать в переговорах не может.
Комментарии
Хорошо ей промыли, точнее вставили на место, мозги. Так и надо работать.
Нет! Даже пусть и не мечтают подобные деятели. Украине и в перспективе не видать Крыма. А что касаемо Донбасса, он со временем перейдет под Флаг России. Но это в следующем поколении.
Сталинский Сокол 18 января 2017 г. 08:34 _______ ДОМБАС НАШ!
По ее мнению, Украина политически несамостоятельна, поэтому участвовать в переговорах не может. ****************** а вот это верное замечание
Надя прям Кутузов в юбке! Скажи-ка Надя ведь не даром Москва спалённая пожаром французам отдана? )))
- гость - 18 января 2017 г. 08:29 Хорошо ей промыли, точнее вставили на место, мозги. Так и надо работать. --- вообще иногда полезно читать не только заголовки, но и весь текст она планирует все забрать, но позже