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Депутат Рады Надежда Савченко считает, что Украина на некоторое время должна отказаться от мысли вернуть Крым и, прежде всего, вернуть Донбасс. Об этом пишет газета "Известия".

"Сколько бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки" депутаты Рады, от Крыма на определенное время придется отказаться, заявила она.

По ее мнению, это единственно мирный путь. А второй путь лежит через войну, которая может длиться довольно долго.

Также Савченко заявила, что договариваться по Крыму и Донбассу должны между собой Россия и Запад. По ее мнению, Украина политически несамостоятельна, поэтому участвовать в переговорах не может.