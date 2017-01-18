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Объявление о наборе участников протестных акций против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа появилось в американских СМИ. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Washington Times.
Как пишет издание, подобные объявления появились как минимум в 20 американских городах. Компания Demand Protest из Сан-Франциско, которая позиционирует себя как "крупнейшая в США частная организация по обеспечению поддержки широких масс", согласна платить демонстрантам по 2,5 тысячи долларов в месяц. Если переводить оплату на часы, то получается 50 долларов в час. Участники протестных акций, которые работают полный рабочий день, получают еще медицинскую страховку.
"Получай деньги, борясь против Трампа! Мы платим людям, которые уже политически мотивированы, для борьбы за то, во что они уже верят", — гласят объявления.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.
Комментарии
а неплохо платят профессиональным трампоненавистникам) белокондомникам на Болотной такие бабосы даже и не снились) им по пятихатке рубасов на нос и то много было)
Мы платим людям, которые уже политически мотивированы, для борьбы за то, во что они уже верят
Как-то бредово звучит. Если человек уже верит, то зачем ему платить? ИМХО, в данной ситуации идет обычная денежная мотивация. А выступающим на митингах абсолютно фиолетово кто придет к власти.
Ужас
У нас участие в митингах стоят дешевле — за ЕР всего по 500 рэ за мероприятие. Бюджетники бесплатно.
Геноцид Эклеров 18 января 2017 г. 08:56
тебе такое и не снилось евпатушка , пачка доширака максимум что дают твои работодатели
Американский миллиардер Джордж Сорос может быть причастен к массовым беспорядкам в США, которые начались после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента. Об этом журналист Пит Хэгсет заявил в понедельник в эфире телепередачи Fox & Friends на телеканале Fox News.
- гость - 18 января 2017 г. 09:30 я и сам себя обеспечиваю) и ни на каких митингах, ни "за", ни "против" кого бы то ни было, замечен не был)