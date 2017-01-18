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Фильмы Рязанова "Привет, дуралеи!" и "Тихие омуты" запретили на Украине

, ИА "Амител"
Причина тому – актер Ян Цапник, попавший в черный список СБУ

Фото: pixabay.com

Две комедии режиссера Эльдара Рязанова  – "Привет, дуралеи!" и "Тихие омуты" – запретили показывать на Украине. Причина тому – актер Ян Цапник, который попал в черный список СБУ как "лицо, угрожающее национальной безопасности" Незалежной. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда"

Украинская власть внесла Цапника в черный список после роли ополченца ДНР в картине "Военный корреспондент". Актеру запретили посещать страну в течение пяти лет.

Также запрещены другие фильмы и сериалы с его участием.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

18.01.2017 09:06
- гость -

Чот я таких даже и не видел... Нужно посмотреть! Всё, что на Украине сейчас запрещают, это прямо, как реклама качества

0  0
18.01.2017 09:11
Дмитрий

Когда эта хунта сгинет ??? Западенские дарасы пришли к власти...

0  0
18.01.2017 09:22
- гость -

запретили фильм проукраинского режиссера

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