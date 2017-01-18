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Две комедии режиссера Эльдара Рязанова – "Привет, дуралеи!" и "Тихие омуты" – запретили показывать на Украине. Причина тому – актер Ян Цапник, который попал в черный список СБУ как "лицо, угрожающее национальной безопасности" Незалежной. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Украинская власть внесла Цапника в черный список после роли ополченца ДНР в картине "Военный корреспондент". Актеру запретили посещать страну в течение пяти лет.

Также запрещены другие фильмы и сериалы с его участием.