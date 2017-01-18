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Сразу несколько антироссийских аккаунтов в Twitter оказались заблокированы. Их работа была прекращена уже с 1 января этого года. Об этом пишет портал russian.rt.com.

Один из заблокированных аккаунтов – "Дарт Путин" (DarthPutinKGB) – оставил прощальную запись. Она гласит: "Американцы будут праздновать новый, 2017 год по московскому времени".

Указанный аккаунт был одним из старейших. На него было подписано больше 85 тысяч человек. Также блокировке подверглись и некоторые другие аккаунты, которые с начала 2017 года перестали проявлять какую-либо активность. Речь идет о таких страницах, как Sputnik_Not, AmbYakovenkoNot, Russia__Not, RusEmbassyNot, TipsyMilosZeman, SovietSergey.

Все эти страницы ретвитили друг друга и высмеивали действия России, российские новости, российских политических деятелей и всех тех, кто положительно относился к РФ.

