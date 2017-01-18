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Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю предоставило подробности ЧП, произошедшего накануне вечером на Бийском олеумном заводе, где в результате взрыва пострадали четыре человека.

"При проведении ремонтных работ в одном из недействующих цехов ФКП "Бийский олеумный завод" произошла детонация и взрыв, пострадали четыре человека, которые были госпитализированы", – отметили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре уточняют, что само предприятие, где случилось ЧП, находится на расстоянии более одного километра от селитебной зоны.

"Разрушения конструкции здания не произошло, выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу не зафиксировано, опасности для населения нет", – добавляют в ведомстве, подчеркивая, что ситуация находится на контроле.

Напомним, что взрыв на территории оборонного предприятия, выпускающего взрывчатые вещества, произошел 17 января около 17:00. По имеющимся данным, во время проведения строительных работ произошла детонация, в результате которой пострадали четверо мужчин.