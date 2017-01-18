Фото: altai-krai.sledcom.ru

Местонахождение 60-летнего жителя села Урожайное Советского района Виктора Васильевича Пересекина устанавливают сотрудники Следственного комитета в Алтайском крае.

По данным регионального управления СКР, мужчина 12 декабря вышел из дома, где проживал один, и пропал. Ввиду длительного срока отсутствия сведений о пропавшем принято решение о возбуждении уголовного дела.

Приметы пропавшего: на вид 58-60 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волос седой короткий.

Был одет: шапка-ушанка серого цвета, верх шапки кожаный, камуфлированный болоньевый костюм зеленого цвета, черные зимние ботинки.

В качестве особых примет называется наличие шрама на внутренней стороне правого предплечья от кисти до плеча, шрама от перелома на правой голени. Также у пенсионера отсутствуют коренные зубы на верхней и нижней челюсти, хромает на правую ногу.

В последний раз односельчане видели Виктора Пересекина в черте села, в котором он проживал.

Гражданам, что-либо знающим о местонахождении пропавшего, следует обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-02, 8(385-98) 2-26-33 или 02.