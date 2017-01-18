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Примерно 80% работников петербургского телеканала Life78 потеряли свою работу во вторник, 17 января, сообщает портал FlashNord.

Как сообщается, люди узнали о своем увольнении в этот же день. На работе остались лишь часть продюсеров, операторов и водителей.

Всего на телеканале трудились 450 человек. Отметим, что слухи о закрытии Life78 ходили еще с лета. Закрытие связывали с убыточностью.