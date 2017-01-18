Фото: mirkvartir.ru
Цена на самый дорогой дом, который продается в России, составляет 4,8 миллиарда рублей. Шикарная резиденция находится в подмосковном элитном поселке Сколково, сообщает портал "Мир квартир".
"Это роскошное домовладение дороже среднероссийского в 900 раз! Жилая площадь резиденции, выстроенной в классическом стиле, составляет 2570 квадратных метров. Площадь участка, на котором выполнен дорогой ландшафтный дизайн, – 2,3 гектара", – говорится в сообщении.
В усадьбе имеется жилой блок для персонала с отдельным входом, где расположены две комнаты с санузлами, кухня, прачечная, кабинет управляющего.
У дома протекает река. Жилая площадь резиденции в Сколково превышает среднероссийскую в 14 раз.
Усадьба продается уже не один год. Вероятно, это связано с непростой экономической конъюнктурой и тем, что данный актив является низколиквидным, поскольку в будущем реализовать такой дом очень непросто, а его содержание обходится крайне дорого.
Комментарии
опять без фоток?
Жилая площадь резиденции в Сколково превышает среднероссийскую в 14 раз.
среднероссийская жилая площадь 180 квадратов????
Амиковский риэлтор продал все барнаульские миллионные дома, очередь за московскими...
Вот всегда интересовало, что движет людьми, которые отстраивают такие особняки/резиденции/хоромы? Исторических фильмов пересмотрели? Собственный Версаль нужен? Не верю, что имея деньги на такую стройку, не имеешь мозгов для просчета дальнейшей жизни (кирпич на голову не учитывается).
нищеброды в таком дешевом сарае приличные люди не живут!
http://dom.mirkvartir.ru/178373701/фотографии/
ну тут все порядочно )))
Так, теперь и "высший класс" побежал? Что, барнаульцы, скинемся ВСЕ и купим домик?
Хозяин на собственном острове нежится или грохнули его? Это ж сколько воровать надо?
ниубль)))))
не, ну чё, крутбл)
ЗЫ а всяким змеям - не шипеть
нене.. мне стиль не нравится.. не буду скидываться
А где конюшня? Где вот, к примеру, я по пятницам холопов сечь должен?!
6800р с каждого барнаульца
http://dom.mirkvartir.ru/178373701/фотографии/
у меня в детстве открытки были из петродворца такое же ощущение при просмотре фоток - красиво, но как в этом жить?
6800р с каждого барнаульца ползарплаты.. ну его нафиг
А Финт с Паночкой уже пробили ситуацию.))
А Финт с Паночкой уже пробили ситуацию.))
нам не понравилось, не будем брать
у меня в детстве открытки были из петродворца такое же ощущение при просмотре фоток - красиво, но как в этом жить? --------------- У хозяев этого объекта недвижимости тоже был такой набор открыток. ))) Хотели себя венценосными особами почувствовать, но не учли, что расходы на содержание дома, парка и челяди у царей и королей оплачиваются из бюджета страны, а не из личного кармана.
нам не понравилось, не будем брать
Тебе бы хруща однокомнатного за счастье!
Тебе бы хруща однокомнатного за счастье!
чо вы вообюще знаете о моем счастье?
он тебе решил хрущу подарить.. прелестно и счастливо как
Придется им разделить участок на несколько, тогда продадут. Инструкция у Чехова в "Вишневом саде"
Нам же выделяю лярд Барнаулу на улучшение облика можем часть дома купить
Рекламу "коркунова" там снимали, что ли, лестница уж больно похожа)