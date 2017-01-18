Фото: mirkvartir.ru

Цена на самый дорогой дом, который продается в России, составляет 4,8 миллиарда рублей. Шикарная резиденция находится в подмосковном элитном поселке Сколково, сообщает портал "Мир квартир".

"Это роскошное домовладение дороже среднероссийского в 900 раз! Жилая площадь резиденции, выстроенной в классическом стиле, составляет 2570 квадратных метров. Площадь участка, на котором выполнен дорогой ландшафтный дизайн, – 2,3 гектара", – говорится в сообщении.

В усадьбе имеется жилой блок для персонала с отдельным входом, где расположены две комнаты с санузлами, кухня, прачечная, кабинет управляющего.

У дома протекает река. Жилая площадь резиденции в Сколково превышает среднероссийскую в 14 раз.

Усадьба продается уже не один год. Вероятно, это связано с непростой экономической конъюнктурой и тем, что данный актив является низколиквидным, поскольку в будущем реализовать такой дом очень непросто, а его содержание обходится крайне дорого.