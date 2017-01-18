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Ребенок от трех родителей родился на Украине в начале января

, ИА "Амител"
Женщине, родившей малыша, с 15 лет ставили диагноз "бесплодие"

Фото: pixabay.com

Младенец от трех родителей родился в начале января  на Украине благодаря инновационному репродуктивному методу. Об этом пишет портал vesti.ru.

Женщине, которая родила малыша, с 15 лет ставили диагноз "бесплодие". Мамой она смогла стать в 34 года. Паре даже не помогал метод ЭКО.

Как сообщается, женщине был проведен перенос ее и мужа ядер в донорскую яйцеклетку, которая, в свою очередь, была лишена ядра. Таким образом специалисты смогли получить  "реконструированную" яйцеклетку, которая обладала генетическим набором ядерной ДНК от матери и отца и цитоплазматической ДНК от донора.

Напомним, первый в мире ребенок от трех родителей появился в Мексике в сентябре прошлого года.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

18.01.2017 10:21
- гость -

в Украине

0  0
18.01.2017 10:21
Filin

суррогатное материнство разве не то же самое

0  0
18.01.2017 10:22
ви

Зачем?

0  0
18.01.2017 10:26
- гость -

Филину- нет суррогатная просто вынашивает чужого ребенка

0  0
18.01.2017 10:28
- гость -

гость -10:21 >НА Украине<, не коверкайте русский язык, у себя на Украине можете как угодно писать

0  0
18.01.2017 10:29
- гость -

ви 18 января 2017 г. 10:22

что зачем? у людей родился свой генетический ребенок, которого они сами не могли родить

0  0
18.01.2017 10:29
- гость -

ви 18 января 2017 г. 10:22

что зачем? у людей родился свой генетический ребенок, которого они сами не могли родить

0  0
18.01.2017 10:31
Геноцид Эклеров

- гость - 18 января 2017 г. 10:21 поправлю: на Окраине

0  0
18.01.2017 10:32
- гость -

круто. уровень ВРТ очень поднялся за последние годы

0  0
18.01.2017 10:37
- гость -

Женщине, которая родила малыша, с 15 лет ставили диагноз "бесплодие". Абсурдная фраза, на окраине что в 14 лет отдают девочек на оплодотворение, а 15 лет уже ставят диагнозы. Ерунда. Такой диагноз не ставится женщине лет до 25.

0  0
18.01.2017 10:39
- гость -

18.01.2017 10:26 - гость - сурогатной матери подсаживают чужую оплодотворенную яйцеклетку.

0  0
18.01.2017 10:42
- гость -

Россияне охотно говорят в Белорусии и всегда говорят на У(о)краине. Почему? потому что окраина России это не другое государство, даааа, вот так исторически сложилось, увы и ах

0  0
18.01.2017 10:54
- гость -

Россияне охотно говорят в Белорусии --- в Беларуси (государство) или в Белоруссии (местность) а Вы умудрились неправильно написать название страны

в Украине - потому, что это государство на Украине - местность

и я не могу понять, почему в Украине говорят "на Донбассе". правильно говорить "в Донбассе"

0  0
18.01.2017 11:01
- гость -

Как правильно: на Украине или в Украине? Литературная норма современного русского языка: на Украине, с Украины. «В 1993 году по требованию Правительства Украины нормативными следовало признать варианты в Украину (и соответственно из Украины). Тем самым, по мнению Правительства Украины, разрывалась не устраивающая его этимологическая связь конструкций на Украину и на окраину. Украина как бы получала лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства, поскольку названия государств, а не регионов оформляются в русской традиции с помощью предлогов в (во) и из...» (Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. М.: Наука, 2001. С. 69). Однако литературная норма русского языка, согласно которой следует говорить и писать на Украине, – результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий. Сочетаемость предлогов в и на с определенными словами объясняется исключительно традицией. Ср.: в школе, в институте, в аптеке, в отделе, но: на заводе, на почте, на курорте, на складе и т. д. Литературная норма не может измениться в одночасье из-за каких-либо политических процессов.

0  0
18.01.2017 11:09
- гость -

18.01.2017 10:54 - гость - Россияне охотно говорят в Белорусии --- в Беларуси (государство) или в Белоруссии (местность) а Вы умудрились неправильно написать название страны

вы умудрились ошибиться : есть ]Республика Беларусь, государства нет.

Как правильно писать слово Беларусь, с одной буквой С или с двумя? ... Оба названия республики верны. Беларусь - это белорусское название государства, а Белоруссия - русское.

0  0
18.01.2017 11:10
- гость -

Белая Русь конечно правильнее чем Белоруссия

0  0
18.01.2017 11:15
обезъяна

задрали уже с этой украиной(((( заткнитесь уже- какая разница ??? на или в... все одно- дерьмо на палке

0  0
18.01.2017 11:17
- гость -

- гость - 18 января 2017 г. 10:37

Абсурдная фраза, на окраине что в 14 лет отдают девочек на оплодотворение, а 15 лет уже ставят диагнозы. Ерунда. Такой диагноз не ставится женщине лет до 25. Источник: © ИА "Амител"

что вы абсурдного увидели? процесс полового созревания протекал с патологией, что дало вынужденный диагноз- бесплодие, например яйцеклетки вообще не вызревали.

0  0
18.01.2017 11:26
- гость -

Ядерная днк ого! Бомба замедленного действия

0  0
18.01.2017 11:39
- гость -

- гость - 18 января 2017 г. 11:09 Как правильно писать слово Беларусь, с одной буквой С или с двумя? Беларусь - это белорусское название государства, а Белоруссия - русское. --- ошибку что ли не видите свою? у Вас получилось так Беларусь + Белоруссия = Белорусия? )))

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