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Младенец от трех родителей родился в начале января на Украине благодаря инновационному репродуктивному методу. Об этом пишет портал vesti.ru.

Женщине, которая родила малыша, с 15 лет ставили диагноз "бесплодие". Мамой она смогла стать в 34 года. Паре даже не помогал метод ЭКО.

Как сообщается, женщине был проведен перенос ее и мужа ядер в донорскую яйцеклетку, которая, в свою очередь, была лишена ядра. Таким образом специалисты смогли получить "реконструированную" яйцеклетку, которая обладала генетическим набором ядерной ДНК от матери и отца и цитоплазматической ДНК от донора.

Напомним, первый в мире ребенок от трех родителей появился в Мексике в сентябре прошлого года.