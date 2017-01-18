Сегодня, 18 января, день рождения автора, пожалуй, одной из самых известных детских книг. Создатель "Винни-Пуха" Алан Александр Милн родился в 1882 году. Книга о добром мишке и его друзьях вышла 14 октября 1926 года. Кто не помнит его чудесных героев: веселого Тигру, меланхоличного Иа, трогательного Пятачка? В день рождения прекрасного детского писателя портал Amic.ru публикует тест "Кто ты из "Винни-Пуха". Узнай, на какого героя ты похож.