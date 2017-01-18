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Пятачок, Тигра или Кристофер Робин. Пройди тест "Кто ты из "Винни-Пуха"

, ИА "Амител", Коммерческий отдел
Среда – это маленькая пятница. Предлагаем немного оторваться от работы и узнать, на какого героя из "Винни-Пуха" ты похож

Сегодня, 18 января, день рождения автора, пожалуй, одной из самых известных детских книг. Создатель "Винни-Пуха" Алан Александр Милн родился в 1882 году. Книга о добром мишке и его друзьях вышла 14 октября 1926 года. Кто не помнит его чудесных героев: веселого Тигру, меланхоличного Иа, трогательного Пятачка? В день рождения прекрасного детского писателя портал Amic.ru публикует тест "Кто ты из "Винни-Пуха". Узнай, на какого героя ты похож.

 
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.01.2017 11:00
финт

йа - мидветь!

0  0
18.01.2017 11:04
ыть

Я - Винни Пух, хотя мед не люблю. Это какие-то неправильные пчелы тесты.

1  0
18.01.2017 11:19
Rogue Stray

Все, похоже, Виннипухи.

0  0
18.01.2017 11:20
Catwoman

как не проходи тест. всегда медведь.. фигня

0  0
18.01.2017 11:29
- гость -

В России, по словам одного всенародноизбранного, все бандерлоги

0  0
18.01.2017 11:32
- гость -

Прошла тест - я кролик)

0  0
18.01.2017 11:38
- гость -

Йа - Иа

0  0
18.01.2017 11:38
Геноцид Эклеров

- гость - 18 января 2017 г. 11:29 не все, а только кучка белокондомников с Болотной. такие и в регионах есть. ты, например.

0  0
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