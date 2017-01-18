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Мошенники похитили пять тысяч рублей у пенсионерки из Шипуновского района, разместившей в интернете объявление о продаже котят. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, 60-летней жительнице Алтайского края позвонил мужчина и сказал, что намерен приобрести питомца. Лже-покупатель попросил назвать ему номер банковской карты и пароль, чтобы внести предоплату. Несмотря на то, что женщина знала о таких аферах, она сообщила персональные данные своей карты.

В итоге со счета пенсионерки исчезли пять тысяч рублей, а номер, с которого ей звонили, стал недоступен. Выяснилось, что номер телефона, с которого звонили, зарегистрирован в Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.