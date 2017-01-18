Барнаульский отель "Прага", расположенный рядом с санаторием "Обь" и горнолыжными комплексами, выставлен на продажу. На сайте "Недвижимость Алтай" размещено объявление, из которого следует, что площадь объекта составляет 1 225 квадратных метров, из которых отель занимает 816 "квадратов", еще 358 квадратных метров отданы под ресторан. Его предлагают сдавать в аренду на длительный срок или продать как отдельный бизнес.
Отель включает в себя 21 номер, оформленный в классическом стиле. Ко всему прочему, тут есть VIP-апартаменты, люкс-джакузи, люкс-студия, двухкомнатный люкс, номер "комфорт", два полулюкса, один из которых свадебный. На территории "Праги" имеется летняя терраса, бани, гаражи и гостиный дом с конференц-залом на 50 посадочных мест.
Продавец указал, что о цене можно будет договориться.
Комментарии
"Отель с рестораном, банями и свадебным люксом продают в Барнауле" ------------ С шлюхами и Блэк Джеком
Поиздержались Долговы???....Или валят))?
Вложения в недвижку,делаю только в Моське,и только в коммерческую! Правда массовая скупка квартир в Академгородке принесла доход в разы меньше,чем у Трампа.
О, магнаты начали отписываться
а где ждут долговых ?))))
в мааске? там таких нищебродов не нать