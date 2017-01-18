Фото: 1maps.ru
Герб Барнаула до 2030 года претерпит некоторые изменения, но изображение лошади на нем останется, передает "Интерфакс".
Как сообщили в пресс-центре правительства Алтайского края, планируется, что из герба региональной столицы исключат элемент "подчиненности" Томской губернии.
"Как элемент Барнаула планируется сохранить скачущего коня, однако в целях исключения значения верхней части герба как губернского устранено деление на две части. Таким образом, все элементы герба располагаются на едином щите. До 2030 года установлен переходный период использования герба", – уточнили в правительстве края.
В свою очередь, губернатор Александр Карлин накануне прокомментировал данные о том, что власти Барнаула якобы хотят избавиться от изображения коня как основного элемента, связывающего город с Томской губернией.
"Мы можем какие-то символы из герба убрать, но историческую связь отвергнуть таким образом нельзя, да и незачем отказываться от исторической правды. Кто-то считает, что изображение лошади на гербе города не эстетично. Я с этим не согласен. Я к этому животному отношусь с огромным уважением", – отметил глава региона.
Что касается герба края, то по этому поводу Александр Карлин высказался так: "На гербе края лошади у нас нет, но все, что там есть, меня вполне устраивает. Намерений портить герб у меня нет, он мне очень нравится".
Напомним, что барнаульский герб состоит из двух частей. Наверху содержится главный элемент герба Томской губернии – белый скачущий конь на зеленом фоне, символизирующий основную тяговую и транспортную силу в горной промышленности и сельском хозяйстве губернии. Ниже на голубом фоне находится изображение доменной печи, которая символизирует сереброплавильное производство.
Комментарии
Скажите кто-нибудь уже губернатору, в геральдике нет лошадей и на гербе Барнаула не лошадь, а КОНЬ!!!
это очень важно!
а зачем герб понадобилось менять? больше заняться нечем? да, барнаул входил в томскую губернию, что в этом не так да и изображение скачущего коня- тоже символизирует сейчас например Алтайский конный завод, по разведению орловских рысаков
Если что менять - так убрать сереброплавильную печь, сейчас в крае этого нет.
а зачем герб понадобилось менять? Ну так у нас теперь "Правительство Алтайского края". Значит ему и герб новый понадобился.Для солидности.
На гербе не хватает ТРЦ!!!
Уберите свои рученки от герба, кто вы такие чтобы менять многовековой герб?
Снег идите вывозите на тележках всей администрацией бездельников.
Так если это конь в не лошадь извините а где тогда пыписка?
Если это герб алтайского края, извините а где значек Мария ра тогда?
Лошадь значит даже животные бегут от сюда?
На гербе не хватает ТРЦ!!!
Мария РА)))
И так себя увековечивают только отрицательным теперь добались до герба, хоть бы историю оставили в покое.
А вообще хороший герб может только цвета тонировать немного
Действительно, причем лошадь и печь? Герб -это не то. что меняется в зависимости от конъюнктуры, это вопрос исторический. Давайте менять каждые 50 лет. Сейчас символ ТРЦ и РПЦ?
оставьте в покое. масса более насущных проблем.
ыть 18 января 2017 г. 10:40 ... на гербе Барнаула не лошадь, а КОНЬ!!! ______________ Даже губернатор знает, чем отличается конь от лошади. И на гербе это видно.
масса более насущных проблем. +++++++++++++++++++++++++++++++++ Да вообще проблемы нет!!! Кому в голову пришло примотаться к гербу?
Создавайте гербы для своих деревень, из которых вы понаехали. Оставьте барнаульцев в покое!
Ви +++
я думаю надо совсем переделать. снизу ТРЦ, сверху московский герб. так как то правильно будет.
Убрать... тех, кто недоволен гербом и пытается его переделать
Хотят создать современный герб, а тот будет просто историческим. Не знаю правильно ли с точки зрения истории, мне например и старый нравится, но с точки зрения современного законодательства и символики регионов, герб менять придется.
А вот герб Алтайского края - совершенно неправильный с точки зрения геральдики, да и ваза на нем вовсе не Царица ваз, судя по очертаниям, а не пойми что. Его вот точно надо менять.
сеятеля в лохмотьях на герб надобно