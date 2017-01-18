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Изображение лошади оставят на гербе Барнаула

, ИА "Амител"
В то же время герб краевой столицы претерпит изменения до 2030 года

Фото: 1maps.ru

Герб Барнаула до 2030 года претерпит некоторые изменения, но изображение лошади на нем останется, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-центре правительства Алтайского края, планируется, что из герба региональной столицы исключат элемент "подчиненности" Томской губернии.

"Как элемент Барнаула планируется сохранить скачущего коня, однако в целях исключения значения верхней части герба как губернского устранено деление на две части. Таким образом, все элементы герба располагаются на едином щите. До 2030 года установлен переходный период использования герба", – уточнили в правительстве края.

В свою очередь, губернатор Александр Карлин накануне прокомментировал данные о том, что власти Барнаула якобы хотят избавиться от изображения коня как основного элемента, связывающего город с Томской губернией.

"Мы можем какие-то символы из герба убрать, но историческую связь отвергнуть таким образом нельзя, да и незачем отказываться от исторической правды. Кто-то считает, что изображение лошади на гербе города не эстетично. Я с этим не согласен. Я к этому животному отношусь с огромным уважением", – отметил глава региона.

Что касается герба края, то по этому поводу Александр Карлин высказался так: "На гербе края лошади у нас нет, но все, что там есть, меня вполне устраивает. Намерений портить герб у меня нет, он мне очень нравится".

Напомним, что барнаульский герб состоит из двух частей. Наверху содержится главный элемент герба Томской губернии – белый скачущий конь на зеленом фоне, символизирующий основную тяговую и транспортную силу в горной промышленности и сельском хозяйстве губернии. Ниже на голубом фоне находится изображение доменной печи, которая символизирует сереброплавильное производство.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.01.2017 10:40
ыть

Скажите кто-нибудь уже губернатору, в геральдике нет лошадей и на гербе Барнаула не лошадь, а КОНЬ!!!

0  0
18.01.2017 10:51
- гость -

это очень важно!

0  0
18.01.2017 10:52
- гость -

а зачем герб понадобилось менять? больше заняться нечем? да, барнаул входил в томскую губернию, что в этом не так да и изображение скачущего коня- тоже символизирует сейчас например Алтайский конный завод, по разведению орловских рысаков

0  0
18.01.2017 10:55
- гость -

Если что менять - так убрать сереброплавильную печь, сейчас в крае этого нет.

0  0
18.01.2017 11:03
Гость

а зачем герб понадобилось менять? Ну так у нас теперь "Правительство Алтайского края". Значит ему и герб новый понадобился.Для солидности.

0  0
18.01.2017 11:06
- гость -

На гербе не хватает ТРЦ!!!

0  0
18.01.2017 11:12
ви

Уберите свои рученки от герба, кто вы такие чтобы менять многовековой герб?

Снег идите вывозите на тележках всей администрацией бездельников.

0  0
18.01.2017 11:14
- гость -

Так если это конь в не лошадь извините а где тогда пыписка?

0  0
18.01.2017 11:17
- гость -

Если это герб алтайского края, извините а где значек Мария ра тогда?

0  0
18.01.2017 11:19
- гость -

Лошадь значит даже животные бегут от сюда?

0  0
18.01.2017 11:19
Как то так

На гербе не хватает ТРЦ!!!

Мария РА)))

0  0
18.01.2017 11:20
- гость -

И так себя увековечивают только отрицательным теперь добались до герба, хоть бы историю оставили в покое.

0  0
18.01.2017 11:21
- гость -

А вообще хороший герб может только цвета тонировать немного

0  0
18.01.2017 11:23
гость

Действительно, причем лошадь и печь? Герб -это не то. что меняется в зависимости от конъюнктуры, это вопрос исторический. Давайте менять каждые 50 лет. Сейчас символ ТРЦ и РПЦ?

0  0
18.01.2017 11:26
Геноцид Эклеров

оставьте в покое. масса более насущных проблем.

0  0
18.01.2017 11:26
Rogue Stray

ыть 18 января 2017 г. 10:40 ... на гербе Барнаула не лошадь, а КОНЬ!!! ______________ Даже губернатор знает, чем отличается конь от лошади. И на гербе это видно.

0  0
18.01.2017 11:28
- гость -

масса более насущных проблем. +++++++++++++++++++++++++++++++++ Да вообще проблемы нет!!! Кому в голову пришло примотаться к гербу?

0  0
18.01.2017 11:30
- гость -

Создавайте гербы для своих деревень, из которых вы понаехали. Оставьте барнаульцев в покое!

0  0
18.01.2017 11:31
Anarchy

Ви +++

0  0
18.01.2017 11:32
NiGHT

я думаю надо совсем переделать. снизу ТРЦ, сверху московский герб. так как то правильно будет.

0  0
18.01.2017 11:32
- гость -

Убрать... тех, кто недоволен гербом и пытается его переделать

0  0
18.01.2017 11:36
ыть

Хотят создать современный герб, а тот будет просто историческим. Не знаю правильно ли с точки зрения истории, мне например и старый нравится, но с точки зрения современного законодательства и символики регионов, герб менять придется.

А вот герб Алтайского края - совершенно неправильный с точки зрения геральдики, да и ваза на нем вовсе не Царица ваз, судя по очертаниям, а не пойми что. Его вот точно надо менять.

0  0
18.01.2017 11:38
- гость -

сеятеля в лохмотьях на герб надобно

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