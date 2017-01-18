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Герб Барнаула до 2030 года претерпит некоторые изменения, но изображение лошади на нем останется, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-центре правительства Алтайского края, планируется, что из герба региональной столицы исключат элемент "подчиненности" Томской губернии.

"Как элемент Барнаула планируется сохранить скачущего коня, однако в целях исключения значения верхней части герба как губернского устранено деление на две части. Таким образом, все элементы герба располагаются на едином щите. До 2030 года установлен переходный период использования герба", – уточнили в правительстве края.

В свою очередь, губернатор Александр Карлин накануне прокомментировал данные о том, что власти Барнаула якобы хотят избавиться от изображения коня как основного элемента, связывающего город с Томской губернией.

"Мы можем какие-то символы из герба убрать, но историческую связь отвергнуть таким образом нельзя, да и незачем отказываться от исторической правды. Кто-то считает, что изображение лошади на гербе города не эстетично. Я с этим не согласен. Я к этому животному отношусь с огромным уважением", – отметил глава региона.

Что касается герба края, то по этому поводу Александр Карлин высказался так: "На гербе края лошади у нас нет, но все, что там есть, меня вполне устраивает. Намерений портить герб у меня нет, он мне очень нравится".

Напомним, что барнаульский герб состоит из двух частей. Наверху содержится главный элемент герба Томской губернии – белый скачущий конь на зеленом фоне, символизирующий основную тяговую и транспортную силу в горной промышленности и сельском хозяйстве губернии. Ниже на голубом фоне находится изображение доменной печи, которая символизирует сереброплавильное производство.