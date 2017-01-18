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Митрополит Барнаульский и Алтайский владыка Сергий в канун одного из главных православных праздников – Крещения – обратился к верующим и поздравил их.

"Дорогие братья и сестры! Приближается великий праздник Крещения Господня, когда мы воспоминаем, как Христос-Спаситель мира пришел на Иордан и хотя, будучи безгрешен, не имел нужды в очищении, принял крещение от Пророка и Предтечи Своего Иоанна. В благоговейное воспоминание этого мироспасительного события каждый год в крещенский сочельник, по окончании Божественной литургии, во всех храмах совершается чин великого освящения воды, а в сам день праздника существует благочестивый обычай исходить на все водные источники с иконами и крестами, чтобы освятить воду во всех естественных водоемах", – отметил митрополит.

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Жителей Алтайского края митрополит призвал провести Крещение с благоговением и духовной радостью.

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"Бог мира, любви и благодати да подаст нам всем благословение во здравие и во спасение душ и телес наших! С праздником Крещения Господня, дорогие братья и сестры!" – резюмировал глава Алтайской митрополии.