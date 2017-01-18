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Жительница США подала в суд на избранного президента этой страны Дональда Трампа. Она обвиняет политика в клевете. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщалось ранее, несколько женщин перед выборами обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Теперь одна из них подала в суд на Трампа за клевету. По ее мнению, республиканец оклеветал и нанес вред ее репутации тем, что отрицал приставания, назвал лгуньями всех дам, выступивших тогда с подобными обвинениями в его адрес.
Истец Саммер Зервос тогда требовала опровержения. Ее адвокат уверяет, что женщина прошла проверку на детекторе лжи.
Комментарии
Ну бесится баба, что он её так и не домогнулся как следует
одна из них подала в суд на Трампа за клевету
Даже представить не могу, что с такими деньгами есть необходимость вообще смотреть на левых женщин. Я думал, миллиардеры приходят домой, их ждут 17 моделей из Куршавеля. Зачем им какая-то левая Зервос, чтобы потом иски получать? С такой недальновидностью невозможно заработать миллиарды
опробированная система дискредитации. вспомните Доминика Стросс-Кана, который не устраивал мировую закулису.
С такими бабами белые в америке скоро вымрут
"нанес вред ее репутации тем, что отрицал приставания"------Леди,объявляя всему свету,что её домогался сам Трамп, поднимала свою репутацию на более высокую планку. И тут-облом с отрицанием!Через суд пытается установить планку репутации хотя бы на прежнее место )
Вы что,хотите сказать,что ко мне не домогались? Как это не домогались,когда именно домогались!Ну я вам сейчас устрою!
Еще хочет приставаний, а еще больше хочет денег.
во франции был такой прецедент, когда очень хорошего кандидата в президенты обвинили в изнасиловании горничной, пока оправдался, выборы проиграл... так что метод хорошо работает.
Почему здесь до сих пор не безобразничает главтрампоскакун Калибр?
А где мой подопытный СALIBR,он разве не отошол от нашей безумной ночи?