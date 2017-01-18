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Жительница США подала в суд на избранного президента этой страны Дональда Трампа. Она обвиняет политика в клевете. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщалось ранее, несколько женщин перед выборами обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Теперь одна из них подала в суд на Трампа за клевету. По ее мнению, республиканец оклеветал и нанес вред ее репутации тем, что отрицал приставания, назвал лгуньями всех дам, выступивших тогда с подобными обвинениями в его адрес.

Истец Саммер Зервос тогда требовала опровержения. Ее адвокат уверяет, что женщина прошла проверку на детекторе лжи.