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С 1 января стоимость электроэнергии, потребленной без прибора учета, увеличена на 50%. По данным Барнаульской горэлектросети, уже в начале февраля более 5 000 абонентов компании получат квитанции с возросшими платежами.
БГЭС напоминает своим абонентам, что в июне прошлого года постановлением правительства РФ №603 была принята новая система расчетов нормативов на электричество. Для тех, кто не установил электросчетчики, увеличение нормативов с помощью повышающих коэффициентов проводилось в два этапа. До 1 января 2017 года повышающий коэффициент составлял 40%, в новом году – 50%.
Сегодня норматив на электроэнергию для однокомнатной квартиры, оборудованной электроплитой, с тремя жильцами составляет 818 рублей. С учетом повышающего коэффициента сумма к оплате возросла до 1227 рублей. Для трехкомнатной квартиры при тех же исходных данных норматив увеличен с 1061 до 1592 рублей.
Комментарии
а 300% слабо сделать?
а по воде то что со счётчиками?
а по воде то что со счётчиками?
а то же-самое - постепенное увеличение норматива потребления
очевидно, в СССР норматив посчитали неправильно, либо современные гаджеты потребляют слишком много энергии, в отличие от их ламповых предшественников
Есть такое ПП 344 от 16.04.13г. , согласно которому с 01.01.15г. будут применять повышающие коэффициенты к нормативу для тех, кто добровольно не установил счетчики. Относится это не только к индивидуальным, но и к общедомовым счетчикам. Также, повышающие коэффициенты будут применять к тем, кто вовремя не сделал поверку, кто не заменил сломанный счетчик и кто не допустил контролера в квартиру. с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1; с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2; с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4; с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5; с 2017 года - 1,6.";
Я вот не ставлю, не разорительно, зато не трясусь над каждой каплей и уанна каждый день)
наконец-то! то-же самое надо сделать с водой.
солдат 18 января 2017 г. 13:09
наконец-то! то-же самое надо сделать с водой
уже давно, с 2014 года согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов нормативы потребления по холодному водоснабжению для 3-9 этажных домов увеличился с 2,74 м3 с человека в 2014 году до 4,30 м3 с человека в 2017 году по горячему водоснабжению с 1,77 м3 до 2,77 м3 соответственно
а то же-самое - постепенное увеличение норматива потребления
чё та не заметно как то