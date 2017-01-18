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С 1 января стоимость электроэнергии, потребленной без прибора учета, увеличена на 50%. По данным Барнаульской горэлектросети, уже в начале февраля более 5 000 абонентов компании получат квитанции с возросшими платежами.

БГЭС напоминает своим абонентам, что в июне прошлого года постановлением правительства РФ №603 была принята новая система расчетов нормативов на электричество. Для тех, кто не установил электросчетчики, увеличение нормативов с помощью повышающих коэффициентов проводилось в два этапа. До 1 января 2017 года повышающий коэффициент составлял 40%, в новом году – 50%.

Сегодня норматив на электроэнергию для однокомнатной квартиры, оборудованной электроплитой, с тремя жильцами составляет 818 рублей. С учетом повышающего коэффициента сумма к оплате возросла до 1227 рублей. Для трехкомнатной квартиры при тех же исходных данных норматив увеличен с 1061 до 1592 рублей.

