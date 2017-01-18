Фото: urmozg.ru
Работа по сносу 83 объектов, построенных незаконно, была проделана в прошлом году в Октябрьском районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
Как сообщается, все эти объекты – гаражи, сараи, бани, погреба – были расположены в зоне перспективной застройки.
В ведомстве напоминают, что подобные объекты должны находиться в удовлетворительном состоянии. Раз в год их нужно красить или белить. Из-за ветхого состояния таких построек их могут снести.
Комментарии
Кстати Барнаул мог бы попасть в Книгу рекордов Гинесса, как самый "погребастый" город в мире на гектар площади, как впрочем и "железногаражный". Сколько они занимают городского пространста!!! А авто припарковать негде. Такого обилия этих объектов нигде не видел, включая города АК.
А администрация индустриального района не может.