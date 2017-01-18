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Работа по сносу 83 объектов, построенных незаконно, была проделана в прошлом году в Октябрьском районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Как сообщается, все эти объекты – гаражи, сараи, бани, погреба – были расположены в зоне перспективной застройки.

В ведомстве напоминают, что подобные объекты должны находиться в удовлетворительном состоянии. Раз в год их нужно красить или белить. Из-за ветхого состояния таких построек их могут снести.