Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Движение по площади Сахарова, где находилась центральная новогодняя площадка Барнаула, открыли в среду, 18 января.

Как сообщает корреспондент портала Amic.ru, в настоящее время автомобили уже проезжают по проспекту Социалистическому на участке от улицы Молодежной до Димитрова.

Пока действует объезд в районе, где была установлена новогодняя ель. От нее в данный момент остался полуразобранный каркас. Полностью восстановить движение планируется к вечеру.

"18 января в 20 часов дня движение будет восстановлено", – заверил начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Иван Гармат.

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Как уточняют в пресс-центре городской администрации, в данный момент на Сахарова демонтированы все малые архитектурные формы, вывезен полицейский вагончик, ведется разбор каркаса ели. Также убраны бетонные блоки, которые ограничивали движение по участку проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Димитрова.

Напомним, что площадь Сахарова была перекрыта с 5 декабря.