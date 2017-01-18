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Тело 88-летней женщины исчезло из морга в Красноярске. В качестве одной из версий этого происшествия следователи рассматривают похищение, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, в морг тело поступило 6 декабря прошлого года. На следующий день была проведена судебно-медицинская экспертиза. Родственники обратились за телом 12 декабря. Но получить его они не смогли. Оказалось, что тело исчезло из холодильной камеры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".