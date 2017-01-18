Среда, 18 Январь, 15:20

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,4
€ 63,29
Brent
$ 52
-15°
Обь
44см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв на Бийском олеумном заводе Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Тело 88-летней бабушки пропало из морга в Красноярске

, ИА "Амител"
Тело привезли в морг 6 декабря, а пропажу обнаружили 12 декабря

Фото: newspile.ru

Тело 88-летней женщины исчезло из морга в Красноярске. В качестве одной из версий этого происшествия следователи рассматривают похищение, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, в морг тело поступило 6 декабря прошлого года. На следующий день была проведена судебно-медицинская экспертиза. Родственники обратились за телом 12 декабря. Но получить его они не смогли. Оказалось, что тело исчезло из холодильной камеры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

18.01.2017 13:14
финт

В качестве одной из версий этого происшествия следователи рассматривают похищение

интересно, а другие версии какие?

0  0
18.01.2017 13:20
- гость -

Воскресла.

0  0
18.01.2017 13:23
- гость -

НЕ ешьте колбасу Красноярскую.

0  0
18.01.2017 13:24
- гость -

Ищите бабушку у дедушки.

0  0
18.01.2017 13:25
- гость -

Некрофилить кто-хочет....

0  0
18.01.2017 13:26
- гость -

У бабушки просто были хорошие и здоровые почки и печень.

0  0
18.01.2017 13:27
- гость -

А не фиг иметь полный рот золотых зубов.

0  0
18.01.2017 13:29
- гость -

Обратились поздно. Через 6 дней. Бабулю утилизировали в связи с истекшим сроком хранения.

0  0
18.01.2017 13:35
- гость -

В местной клинике был подан к корпоративному Новогоднему вечеру вкуснейший холодец!

0  0
18.01.2017 13:51
- гость -

От ваших комментов свинья блеванет...

0  0
18.01.2017 14:12
- гость -

В чатик заходил Геронтонекрофил...

0  0
18.01.2017 14:19
- гость -

Песня рок группы-"Король и Шут" Ели мясо мужики,пивом запивали...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:16
Дом детства Дональда Трампа выставлен на продажу в Нью-Йорке 0
15:04
Как изменят движение транспорта в Барнауле на Крещение? 0
14:48
Нововведениям быть, или Как изменится работа турфирм в 2017 году? 0
14:33
Обама назвал Путина деловым и практичным человеком 0
14:23
Производственное здание на улице Звездной в Барнауле тушили 20 пожарных 1
14:14
Более 700 полицейских на Алтае будут обеспечивать порядок на Крещение 3
14:01
Уголовное дело возбудили по факту взрыва на Бийском олеумном заводе 0
13:59
"Порядка стало больше": правительство Алтайского края начало работу 0
13:41
Кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь на Крещение? 16
13:33
Дугин распорядился восстановить остановку "Цветочная" в Барнауле 45
13:26
Власти Барнаула снесли в прошлом году 83 незаконных гаража, погреба и сарая 2
13:17
Скончался один из пострадавших при взрыве на Бийском олеумном заводе 0
13:06
Тело 88-летней бабушки пропало из морга в Красноярске 12
12:56
Лица алтайского правительства: краевой кабмин провел первое заседание. Фото 3
12:41
Причины взрыва на заводе в Бийске выяснит специальная госкомиссия 4
12:33
Проезд по площади Сахарова открыли в Барнауле 18 января 6
12:24
Отель с рестораном, банями и свадебным люксом продают в Барнауле 8
12:17
Жительница США, обвинившая Трампа в приставаниях, подала на него в суд 12
12:16
Как оформить машино-место в собственность? 0
12:02
Суд над бывшим вице-губернатором Юрием Денисовым начнется 23 января 3
11:52
Барнаульцы, не установившие счетчики, будут платить за свет больше 16
11:40
Только по делу. Карлин о гербе Барнаула и уважении к лошадям 1
11:33
Что произошло на Бийском олеумном заводе и сколько человек пострадало? 1
11:23
Митрополит поздравил жителей Алтая с Крещением в видеоформате 0
11:16
Продажа котят обернулась для алтайской селянки встречей с аферистами 15
11:04
Самолет, летевший из Благовещенска в Москву, вернулся в аэропорт 0
10:52
Пятачок, Тигра или Кристофер Робин. Кто ты из "Винни-Пуха"? 14
10:36
Изображение лошади оставят на гербе Барнаула 35
10:35
"Помню бомбежку, а лица родителей забыла": воспоминания блокадницы 8
10:26
Что такое "опасное вождение" и как за него хотят штрафовать водителей? 11
10:15
Ребенок от трех родителей родился на Украине в начале января 46
10:04
Руководство телеканала Life78 уволило 80% своих сотрудников 3
09:53
Самый дорогой дом в России продают под Москвой за 4,8 миллиарда рублей 39
09:41
"Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": рассказываем, как надо гадать 24
09:32
Пропавшего без вести пенсионера ищут в Алтайском крае 0
09:27
Некоторые антироссийские аккаунты в Twitter прекратили работать 31 декабря 2
09:13
Взрыв на Бийском олеумном заводе обошелся без вредных выбросов в атмосферу 0
09:06
Вырыпаев, Булгаков и Штраус: чем еще удивят барнаульцев театры в 2017 году? 1
08:55
Фильмы Рязанова "Привет, дуралеи!" и "Тихие омуты" запретили на Украине 5
08:41
СМИ назвали размер оплаты протестующим против Трампа 34
08:18
Савченко предложила забыть про Крым и вернуть Донбасс 9
08:02
Скандальные и знаменитые: кто приедет в Барнаул в феврале, марте и апреле? 4
07:46
Что ждет курс рубля в 2017 году и как на это может повлиять Трамп? 27
07:24
Уважительнее надо: губернатор высказался о проблеме барнаульского генплана 9
07:03
Большинство алтайских пенсионеров уже получили пятитысячные выплаты 10
06:47
"Рай" Андрея Кончаловского. Что известно о фильме, которому прочат "Оскар"? 3
06:26
Огромную двухуровневую квартиру продают в Барнауле за 11 млн рублей 27
06:01
Правительство Алтайского края соберется 18 января на свое первое заседание 1
05:04
Солнце и гололед прогнозируют в Алтайском крае 18 января 1
02:22
Фото "живого" Элвиса Пресли появилось в сети 3
01:09
Финал сезона "Шерлока" показал самые низкие рейтинги за историю сериала 6
00:11
Вред доказан. Электронная сигарета вовсе не безопасна для здоровья 9

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.