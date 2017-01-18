Фото: newspile.ru
Тело 88-летней женщины исчезло из морга в Красноярске. В качестве одной из версий этого происшествия следователи рассматривают похищение, сообщает РИА Новости.
Как пишет издание, в морг тело поступило 6 декабря прошлого года. На следующий день была проведена судебно-медицинская экспертиза. Родственники обратились за телом 12 декабря. Но получить его они не смогли. Оказалось, что тело исчезло из холодильной камеры.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
Комментарии
В качестве одной из версий этого происшествия следователи рассматривают похищение
интересно, а другие версии какие?
Воскресла.
НЕ ешьте колбасу Красноярскую.
Ищите бабушку у дедушки.
Некрофилить кто-хочет....
У бабушки просто были хорошие и здоровые почки и печень.
А не фиг иметь полный рот золотых зубов.
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