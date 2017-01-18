Специальная государственная комиссия выяснит причины взрыва на Бийском олеумном заводе, в результате которого пострадали четыре человека. Работу комиссии возглавят сотрудники инспекции по труду в Алтайском крае. Об этом сообщил журналистам в среду, 18 января, заместитель председателя правительства региона Виктор Мещеряков.

По его словам, рабочие проводили ремонт в одном из недействующих цехов олеумного завода. Они занимались расчисткой территории для подготовки к строительству нового здания.

"При производстве демонтажа старого фундамента, на котором стояло оборудование, произошел взрыв. При детонации продукта, который ранее там производился, пострадали четыре человека: один из них находится в тяжелом состоянии, два – в среднем и один – в легком. Образована комиссия по расследованию ЧС, которая приступит к работе сегодня. Возглавляют комиссию специалисты инспекции по труду", – сказал Виктор Мещеряков.

По его словам, в состав комиссии войдут сотрудники регионального управления Ростехнадзора, завода и правоохранительных органов, которые и установят причины произошедшего.

Взрыв на Бийском олеумном заводе, который специализируется на производстве взрывчатых веществ, а также кислот и растворителей, прогремел вечером 17 января. Взрыв произошел в недействующем цехе.