Устройство на работу – сложная задача как для соискателя, так и для работодателя. Первым важно показать себя с самой лучшей стороны, вторым нужно разглядеть в этой игре реального человека. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, каким образом выбор падает на того или иного кандидата, ведь найти сотрудника среди десятка резюме не так просто.
Сегодня при подборе персонала используют куда больший набор инструментов, чем семь-десять лет назад. Каждый современный кадровик немного психолог и детектив — для выявления качеств кандидата используют не только классические методы работы, такие как собеседование и изучение резюме, но и применяют целый набор психологических текстов и проводят небольшое социальное расследование. Благодаря популярности различных социальных сетей стало очень просто найти информацию практически о любом человеке на земле. Мода проверять соцаккаунты кандидатов пришла в Россию с Запада, поэтому многие отечественные кадровики стали внимательно изучать страницы потенциальных работников в ВК, ФБ, Твиттере и Инстаграме. Это помогает рекрутерам узнать, как на самом деле живет и думает соискатель. Специалисты сервиса по подбору персонала и вакансий GorodRabot.ru утверждают, что интернет позволяет кадровикам составить полный портрет человека со всеми вредными привычками и особенностями его поведения.
Перед устройством на работу действительно стоит подготовиться, особенно если речь идёт о престижной должности в крупной компании. Нужно подчистить сомнительные фотографии в своих соцсетях, удалить непристойные записи и посты. Если вам попадётся ленивый или неопытный менеджер по найму, то этих манипуляций по очистке "интернет-кармы" вам будет достаточно. Однако не стоит забывать о том, что некоторые моменты вашей весёлой жизни могли просочиться на YouTube или осесть в недрах развлекательных порталов — в этом случае вы бессильны.
И всё-таки как именно кадровики делают выбор в пользу того или иного кандидата? Все мы часто слышали жалобы друзей и знакомых, мол, невозможно найти работу, везде берут только своих людей. Часто соискатели объясняют свои неудачи на собеседованиях личной неприязнью рекрутера к их персоне.
Сайт ГородРабот.ру опросил 200 работодателей и выяснил, что лишь 20% рекрутеров основываются при выборе кандидата на личном впечатлении и 13% из них вдобавок прислушиваются к своей интуиции. Поэтому очень важно показать себя с лучшей стороны, быть спокойным и уверенным в себе.
Комментарии
на основе дельты наличия денег в кармане до и после собеседования.
Если руки растут из нужного места,а на голове нет кастрюли,то никакой рекрутер не страшен! А правду о себе в соцсетях пишут только конченные идиоты!
А если в соцсетях только страничка на Одноклассниках для связи (без фото) и 30 друзей, со мной что-то не так? Тоже подозрительно выгляжу?
скоро социальные сети превратятся в виртуальные кладбища. очевидно, об этом знают их (соцсетей) создатели, было бы интересно знать, какие действия они планируют на будущее
тест
10:09 жду тебя красавчег с нетерпеньем - поспишай !
кросавчег ващета
тащемта
ИМХО кадровой службе оставил бы только функционал повседневной работы, а набор персонала делегировал бы непосредственному руководителю (в качестве первой ступени отбора), и последующим собеседованием с первым лицом компании (второй и окончательный этап рекрутинга). разумеется, это способ для малых и средних компаний, а не для глобальных корпораций.
а вообще в эйч-ар службах много субъективизма, мешающего нанимать нормальных соискателей.
да никак они не думают, не научили их думать! После их отбора взять в отдел некого, покопался сколько кандидатов достойных вычеркнули!
сбаяню Сидит рекрутер со стопкой резюме, до конца рабочего дня никак не успеть. Другой в 6 часов вечера встает из-за стола, спрашивает, чего сидишь. Тот отвечает - вон сколько заявок нужно просмотреть. Первый: «Сейчас я тебя научу!» Берет половину, рвет пополам - и в урну. Второй кричит: «Как? Это же люди!», а первый: «Неудачники нам не нужны».
ИМХО кадровой службе оставил бы только функционал повседневной работы, а набор персонала делегировал бы непосредственному руководителю (в качестве первой ступени отбора)
ты не прав, не все способны подобрать себе команду
Своим сказал только холостых и самых красивых девчат брать. Крокодилы-бегемоты мимо!
Pikachu зарегистрированный 20 января 2017 г. 11:22 непосредственному функциональному руководителю работать с этим сотрудником. он будет знать его профессиональную компетенцию. почувствует совместимость соискателя с коллективом по человеческим качествам. кому как не непосредственному руководу знать особенности работы в конкретном коллективе и его микроклимат? а эйч-ары живут в собственном выдуманном виртуальном мире. я видел некторые тесты при приеме на работу. это же штопанный стыд.
кому как не непосредственному руководу знать особенности работы в конкретном коллективе и его микроклимат?
это если он сам в адеквате
я видел некторые тесты при приеме на работу.
я их даже проходила
Pikachu зарегистрированный 20 января 2017 г. 11:43 если он не в адеквате, он не даст результата. а если он не даст результата, то первое лицо должно его нагнать.
Pikachu зарегистрированный 20 января 2017 г. 11:43 так и я проходил. ассасмент их называют. как по мне, так это чистая вкусовщина. можно ответить по любому, и любой твой ответ можно интерпретировать так, как сочтёт нужным эйч-ар.
Бабки - на кон. Нет денег - нет мультиков. Чепушил с идеями - много. Тех, кто может реализовать "идеи" чепушил - единицы.
Любая работа, предполагающая отчётность, порочна и безнравственна, так как развращает и наносит психологический вред сотруднику и обществу в целом. На такой работе деятельность отчётная неизбежно подменяет собой производственную, которая со временем становится второстепенной. С целью контроля за своевременностью, формой и полнотой отчётности работодатель устанавливает способы отчётности за правильностью отчётности. Порядочный человек, любящий труд и свою профессию, оказавшись на такой работе быстро теряет понимание смысла деятельности учреждения и своей собственной, теряет ощущение нужности, что вызывает психологическую подавленность и выгорание. С другой стороны, такая работа поощряет элементы, искушённые в подтасовывании результатов труда, подменах, интригах и привлекает их, в результате чего формируется и лелеется армия карьеристов и паразитов. Ярким примером такой работы, утратившей связь с первоначальными целями, является высшее образование, а также работа всех бюджетных организаций. Работа одного рыбака или доброго дворника, результат которой в чистоте тропинки в парке, приносит пользы гораздо больше, чем работа десятков преподавателей и научных сотрудников с учёными степенями, формальный смысл которой в своевременности и правильности отчёта, а практический в освоении бюджета. Если у вас возникли подозрения, что ваш начальник подсаживает вас на иглу отчётности, незамедлительно посылайте его на /// во имя созидательного труда и светлого будущего страны.
Дак вот кто увёл моего кавалера,сучка!
- гость - 20 января 2017 г. 11:55 давно такого бреда не встречал. что курите, любезнейший? отсыпите?
- гость - 20 января 2017 г. 11:55
Очень верно!
Мы выбираем,нас выбирают,как это часто не совпадает.(с)
Найти хорошую работу самостоятельно,практически невозможно.Здесь рулит блат.Так было,есть,и наверное к сожалению,будет.
20.01.2017 11:55 - гость - А я согласен с этим постом. Если кто-то не понял о чём в нём написано, то это проблемы кого угодно, только не автора... Когда всё заформализовано - творчество множится на ноль...
- гость - 20 января 2017 г. 11:55
+++++++++++++
такая работа поощряет элементы, искушённые в подтасовывании результатов труда, подменах, интригах и привлекает их, в результате чего формируется и лелеется армия карьеристов и паразитов. Источник: © ИА "Амител" 100% геноцид из этих.
>> Найти хорошую работу самостоятельно,практически невозможно
Ты просто неудачник, вот и всё. Смирись с этим.
20.01.2017 17:09 Deckman
Одного желания полагаться на удачу,крайне мало.Нужно еще быть хорошим специалистом.И еще раз,даже хорошему специалисту,без блата никуда.По модному это называется-рекомендации.