Устройство на работу – сложная задача как для соискателя, так и для работодателя. Первым важно показать себя с самой лучшей стороны, вторым нужно разглядеть в этой игре реального человека. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, каким образом выбор падает на того или иного кандидата, ведь найти сотрудника среди десятка резюме не так просто.

Сегодня при подборе персонала используют куда больший набор инструментов, чем семь-десять лет назад. Каждый современный кадровик немного психолог и детектив — для выявления качеств кандидата используют не только классические методы работы, такие как собеседование и изучение резюме, но и применяют целый набор психологических текстов и проводят небольшое социальное расследование. Благодаря популярности различных социальных сетей стало очень просто найти информацию практически о любом человеке на земле. Мода проверять соцаккаунты кандидатов пришла в Россию с Запада, поэтому многие отечественные кадровики стали внимательно изучать страницы потенциальных работников в ВК, ФБ, Твиттере и Инстаграме. Это помогает рекрутерам узнать, как на самом деле живет и думает соискатель. Специалисты сервиса по подбору персонала и вакансий GorodRabot.ru утверждают, что интернет позволяет кадровикам составить полный портрет человека со всеми вредными привычками и особенностями его поведения.

Перед устройством на работу действительно стоит подготовиться, особенно если речь идёт о престижной должности в крупной компании. Нужно подчистить сомнительные фотографии в своих соцсетях, удалить непристойные записи и посты. Если вам попадётся ленивый или неопытный менеджер по найму, то этих манипуляций по очистке "интернет-кармы" вам будет достаточно. Однако не стоит забывать о том, что некоторые моменты вашей весёлой жизни могли просочиться на YouTube или осесть в недрах развлекательных порталов — в этом случае вы бессильны.

И всё-таки как именно кадровики делают выбор в пользу того или иного кандидата? Все мы часто слышали жалобы друзей и знакомых, мол, невозможно найти работу, везде берут только своих людей. Часто соискатели объясняют свои неудачи на собеседованиях личной неприязнью рекрутера к их персоне.

Сайт ГородРабот.ру опросил 200 работодателей и выяснил, что лишь 20% рекрутеров основываются при выборе кандидата на личном впечатлении и 13% из них вдобавок прислушиваются к своей интуиции. Поэтому очень важно показать себя с лучшей стороны, быть спокойным и уверенным в себе.