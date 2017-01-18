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Дугин распорядился восстановить остановку "Цветочная" в Барнауле

, ИА "Амител"
Речь идет о четной стороне улицы Попова

Фото: img.artlebedev.ru

Глава администрации города Сергей Дугин распорядился восстановить остановку для пассажирского общественного транспорта на четной стороне улицы Попова. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Как уточняют в мэрии, такое решение связано с обращением горожан. Все они жаловались депутату БГД Евгению Астаховскому.

Как сообщается, остановку демонтировали два года назад. Теперь остановка будет расположена напротив центрального из трех торговых павильонов (ул. Попова, 188в). В ближайшее время там появится знак, извещающий об остановке общественного транспорта.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

18.01.2017 13:41
- гость -

пипец....Сделайте там подземный переход. снесите один повильон и сделайте карман для остановки сначала!!!

0  0
18.01.2017 13:44
- гость -

Кому она вообще там помешала? А где и быть остановке как не на цветочной?!

0  0
18.01.2017 13:49
- гость -

Да уж, намудрила чья-то умная тыква два года назад. Все было нормально, пересаживались на разбивке двух потоков- ехать дальше по Попова или сворачивать на Павлик. Остановка Павловский тракт для этого не очень удобна.

0  0
18.01.2017 13:53
- гость -

кто-то что-то путает. убрали остановку на нечетной стороне год назад. а на четной убрали неделю назад

0  0
18.01.2017 13:54
Ыра

Речь идёт о той остановке"Цветочная" что по направлению движения в сторону Силикатного. Нафиг не нужна там эта остановка.

0  0
18.01.2017 13:58
- гость -

нужна хотя бы потому, что от "павловский тракт" до "цветочная" автобус долетает за секунды, а до "взлетная" он тащится в пробке

0  0
18.01.2017 13:59
Anarchy

Дугин бы лучше порядок в идиотском алгоритме работы светофоров на Ленина заставил навести. Какого фига Ленина едет 10 минут, а все остальные типа никуда не спешат???

0  0
18.01.2017 14:00
Anarchy

Пробень из-за этого на Матросова аж от Юрина

0  0
18.01.2017 14:00
- гость -

убрать все остановки в городе и точка

0  0
18.01.2017 14:01
Ыра

нужна хотя бы потому, что от "павловский тракт" до "цветочная" автобус долетает за секунды, а до "взлетная" он тащится в пробке

а,ну да,только пот по этой причине если,то несомненно)))))

0  0
18.01.2017 14:03
гость

Написано про остановку на четной стороне и убрали ее 2 года назад , а фотка остановки по нечетной стороне...

0  0
18.01.2017 14:06
Den

Что-то не припомню я про четную сторону, там она как была так и есть. Каждый день там езжу. На нечетной да, убрали.

0  0
18.01.2017 14:09
- гость -

Четная сторона - это там где павильоны, остановку там убрали совсем недавно. Что с чем привели в соответствие когда убрали остановку?

0  0
18.01.2017 14:10
- гость -

А фото вообще не с Цветочной...

0  0
18.01.2017 14:10
Ыра

Написано про остановку на четной стороне и убрали ее 2 года назад , а фотка остановки по нечетной стороне...

Четная сторона - эта та,по которой едешь на Силикатный и остановку "Цветочная" убрали совсем недавно. По нечетной стороне убрали давно.

0  0
18.01.2017 14:11
Ыра

Что-то не припомню я про четную сторону, там она как была так и есть. Каждый день там езжу. На нечетной да, убрали.

Убрали и с чётной, но многие водители там останавливаются,потому что люди стоят и ждут транспорт как и прежде.

0  0
18.01.2017 14:12
- гость -

Фото вообще левое так-то

0  0
18.01.2017 14:20
- гость -

Den 18 января 2017 г. 14:06 Что-то не припомню я про четную сторону, там она как была так и есть. Каждый день там езжу. На нечетной да, убрали. --- неделю назад убрали и на четной

0  0
18.01.2017 14:21
Ыра

неделю назад убрали и на четной

и правильно сделали, через каждые 250 метров остановок если понаделать , то размер транспортных коллапсов увеличится в разы

0  0
18.01.2017 14:22
Ыра

а вообще по новости не понятно, с чем обращались граждане к Астаховскому и что будут восстанавливать. "Цветочную" упразднили со всех сторон,а с какой восстановят то?

0  0
18.01.2017 14:23
гость

Фото конечно левое в статье. А остановка там нужна хотя бы потому, что там поликлиника единственная взрослая на все окружающие районы и пенсионерам не удобно и далеко на Павловский идти на автобус до дома.

0  0
18.01.2017 14:24
- гость -

Ыра, раз Вы не можете понять, чиновники тем более ничего не поймут

0  0
18.01.2017 14:25
- гость -

транспортные коллапсы не из-за автобусов, а из-за личных легковых автомобилей

0  0
18.01.2017 14:25
- гость -

чета Дугин такой распорядитель стал?)))

0  0
18.01.2017 14:26
- гость -

гость 18 января 2017 г. 14:23 Фото конечно левое в статье. А остановка там нужна хотя бы потому, что там поликлиника единственная взрослая на все окружающие районы и пенсионерам не удобно и далеко на Павловский идти на автобус до дома. --- кстати между цветочной и павловский тракт четная сторона нет нормального тротуара. там машины припаркованы

0  0
18.01.2017 14:28
IR

УРА!!!!

0  0
18.01.2017 14:28
Ыра

транспортные коллапсы не из-за автобусов, а из-за личных легковых автомобилей

точно жеж, на светофорах и пешиках ОТ не останавливается,транзитом прёт

0  0
18.01.2017 14:29
Ыра

кстати между цветочной и павловский тракт четная сторона нет нормального тротуара.

да это вообще никому не нужно тротуары какие-то,дороги....герб вот надо менять,остальное подождёт

0  0
18.01.2017 14:31
- гость -

Это где людей постоянно давили? Очень дальновидно.

0  0
18.01.2017 14:32
Ыра

Это где людей постоянно давили? Очень дальновидно.

да-да,это именно те остановки

0  0
18.01.2017 14:34
- гость -

Ыра, 3 лековых машины занимают на дороге столько же, сколько 1 автобус. в автобусе едет в среднем 30 человек, в машине 1,5 человека. считайте разницу

0  0
18.01.2017 14:37
Ыра

Ыра, 3 лековых машины занимают на дороге столько же, сколько 1 автобус. в автобусе едет в среднем 30 человек, в машине 1,5 человека. считайте разницу

вы не в ту сторону мыслите на счёт пробок я про то,что там есть пешеходный переход, а за ним остановка, вот остановился этот автобус на пешике, а топом через 3 метра ещё и что бы высадить-посадить пассажиров, вот и препятствие,формирующее коллапс

0  0
18.01.2017 14:37
IR

на Цветочной (в обе стороны) всегда выходило и входило больше всего пассажиров, чем на соседних остановках. Зачем их убирать? К тому же и про поликлинику верно написали, она и так разбросана по трем разным улицам, так теперь еще больше бегать надо.Не трогайте вообще Цветочную, и по нечетной стороне вернуть надо. Кстати, на четной стороне , на Взлетной вообще очень редко пассажиры стоят на остановке.

0  0
18.01.2017 14:40
Ыра

Кстати, на четной стороне , на Взлетной вообще очень редко пассажиры стоят на остановке.

да ладно

0  0
18.01.2017 14:43
- гость -

От ост. Взлетная до поликлиники х...фиг дойдешь, летом во время дождя там река! Вброд только можно перейти! От ост. Павловский тр-т автомобили сплошняком, и да тротуаров нет. На Цветочной порядок. Если что-то так хочется убрать так уберите ненужную остановку на взлетной!

0  0
18.01.2017 14:47
- гость -

При чем здесь больше меньше людей стоит. Их убрали из-за высокой аварийности. Павильоны, остановки, нерегулируемый переход, стоящие на остановке автобусы уменьшающие обзор.

0  0
18.01.2017 14:48
Ыра

Если что-то так хочется убрать так уберите ненужную остановку на взлетной!

Да,сделайте расстояние между двумя остановками по 250 метром,а следующую километра через 3-4, самое норм будет.

0  0
18.01.2017 14:49
Ыра

При чем здесь больше меньше людей стоит. Их убрали из-за высокой аварийности. Павильоны, остановки, нерегулируемый переход, стоящие на остановке автобусы уменьшающие обзор.

Ну это же совсем не существенный аргумент для комментаторов. Пофиг,что там такой опасный участок и не одного человека раскатало уже.

0  0
18.01.2017 14:50
111

Убрать на Взлетной? Ты совсем дурак! Там что люди не живут и на автобусах не ездят? ничего не надо УБИРАТЬ!!!

0  0
18.01.2017 14:56
- гость -

Сделайте тогда остановку по четной стороне, но до Взлетной, напротив той что есть по нечетной Попова.

0  0
18.01.2017 14:56
- гость -

нужен подземный переход. в СССР почему-то не обламывались и строили. и машин было меньше

0  0
18.01.2017 15:03
Ыра

Сделайте тогда остановку по четной стороне, но до Взлетной, напротив той что есть по нечетной Попова.

ничего, не смущает загруженность этого перекрёстка,что бы ещё и остановку на нём делать?

0  0
18.01.2017 15:14
- гость -

Вас же не смущает неудобства пешеходов, почему меня должны смущать неудобства автомобилистов?

0  0
18.01.2017 15:16
- гость -

ВСЕХ РАССТРЕЛЯТЬ И ОСТАНОВКИ НЕ НУЖНЫ

п.с. глобальней пора мыслить, товарисчи!!!

0  0
18.01.2017 15:17
- гость -

- гость - 18 января 2017 г. 15:14 --- это пять!

0  0
18.01.2017 15:20
Rogue Stray

Остановки нужны. Но они должны быть неотъемлемой частью дорожной инфраструктуры. К сожалению в России хорошие дороги - это утопия.

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