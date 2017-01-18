Фото: img.artlebedev.ru
Глава администрации города Сергей Дугин распорядился восстановить остановку для пассажирского общественного транспорта на четной стороне улицы Попова. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
Как уточняют в мэрии, такое решение связано с обращением горожан. Все они жаловались депутату БГД Евгению Астаховскому.
Как сообщается, остановку демонтировали два года назад. Теперь остановка будет расположена напротив центрального из трех торговых павильонов (ул. Попова, 188в). В ближайшее время там появится знак, извещающий об остановке общественного транспорта.
Комментарии
пипец....Сделайте там подземный переход. снесите один повильон и сделайте карман для остановки сначала!!!
Кому она вообще там помешала? А где и быть остановке как не на цветочной?!
Да уж, намудрила чья-то умная тыква два года назад. Все было нормально, пересаживались на разбивке двух потоков- ехать дальше по Попова или сворачивать на Павлик. Остановка Павловский тракт для этого не очень удобна.
кто-то что-то путает. убрали остановку на нечетной стороне год назад. а на четной убрали неделю назад
Речь идёт о той остановке"Цветочная" что по направлению движения в сторону Силикатного. Нафиг не нужна там эта остановка.
нужна хотя бы потому, что от "павловский тракт" до "цветочная" автобус долетает за секунды, а до "взлетная" он тащится в пробке
Дугин бы лучше порядок в идиотском алгоритме работы светофоров на Ленина заставил навести. Какого фига Ленина едет 10 минут, а все остальные типа никуда не спешат???
Пробень из-за этого на Матросова аж от Юрина
убрать все остановки в городе и точка
нужна хотя бы потому, что от "павловский тракт" до "цветочная" автобус долетает за секунды, а до "взлетная" он тащится в пробке
а,ну да,только пот по этой причине если,то несомненно)))))
Написано про остановку на четной стороне и убрали ее 2 года назад , а фотка остановки по нечетной стороне...
Что-то не припомню я про четную сторону, там она как была так и есть. Каждый день там езжу. На нечетной да, убрали.
Четная сторона - это там где павильоны, остановку там убрали совсем недавно. Что с чем привели в соответствие когда убрали остановку?
А фото вообще не с Цветочной...
Написано про остановку на четной стороне и убрали ее 2 года назад , а фотка остановки по нечетной стороне...
Четная сторона - эта та,по которой едешь на Силикатный и остановку "Цветочная" убрали совсем недавно. По нечетной стороне убрали давно.
Что-то не припомню я про четную сторону, там она как была так и есть. Каждый день там езжу. На нечетной да, убрали.
Убрали и с чётной, но многие водители там останавливаются,потому что люди стоят и ждут транспорт как и прежде.
Фото вообще левое так-то
Den 18 января 2017 г. 14:06 Что-то не припомню я про четную сторону, там она как была так и есть. Каждый день там езжу. На нечетной да, убрали. --- неделю назад убрали и на четной
неделю назад убрали и на четной
и правильно сделали, через каждые 250 метров остановок если понаделать , то размер транспортных коллапсов увеличится в разы
а вообще по новости не понятно, с чем обращались граждане к Астаховскому и что будут восстанавливать. "Цветочную" упразднили со всех сторон,а с какой восстановят то?
Фото конечно левое в статье. А остановка там нужна хотя бы потому, что там поликлиника единственная взрослая на все окружающие районы и пенсионерам не удобно и далеко на Павловский идти на автобус до дома.
Ыра, раз Вы не можете понять, чиновники тем более ничего не поймут
транспортные коллапсы не из-за автобусов, а из-за личных легковых автомобилей
чета Дугин такой распорядитель стал?)))
гость 18 января 2017 г. 14:23 Фото конечно левое в статье. А остановка там нужна хотя бы потому, что там поликлиника единственная взрослая на все окружающие районы и пенсионерам не удобно и далеко на Павловский идти на автобус до дома. --- кстати между цветочной и павловский тракт четная сторона нет нормального тротуара. там машины припаркованы
УРА!!!!
транспортные коллапсы не из-за автобусов, а из-за личных легковых автомобилей
точно жеж, на светофорах и пешиках ОТ не останавливается,транзитом прёт
кстати между цветочной и павловский тракт четная сторона нет нормального тротуара.
да это вообще никому не нужно тротуары какие-то,дороги....герб вот надо менять,остальное подождёт
Это где людей постоянно давили? Очень дальновидно.
Это где людей постоянно давили? Очень дальновидно.
да-да,это именно те остановки
Ыра, 3 лековых машины занимают на дороге столько же, сколько 1 автобус. в автобусе едет в среднем 30 человек, в машине 1,5 человека. считайте разницу
Ыра, 3 лековых машины занимают на дороге столько же, сколько 1 автобус. в автобусе едет в среднем 30 человек, в машине 1,5 человека. считайте разницу
вы не в ту сторону мыслите на счёт пробок я про то,что там есть пешеходный переход, а за ним остановка, вот остановился этот автобус на пешике, а топом через 3 метра ещё и что бы высадить-посадить пассажиров, вот и препятствие,формирующее коллапс
на Цветочной (в обе стороны) всегда выходило и входило больше всего пассажиров, чем на соседних остановках. Зачем их убирать? К тому же и про поликлинику верно написали, она и так разбросана по трем разным улицам, так теперь еще больше бегать надо.Не трогайте вообще Цветочную, и по нечетной стороне вернуть надо. Кстати, на четной стороне , на Взлетной вообще очень редко пассажиры стоят на остановке.
Кстати, на четной стороне , на Взлетной вообще очень редко пассажиры стоят на остановке.
да ладно
От ост. Взлетная до поликлиники х...фиг дойдешь, летом во время дождя там река! Вброд только можно перейти! От ост. Павловский тр-т автомобили сплошняком, и да тротуаров нет. На Цветочной порядок. Если что-то так хочется убрать так уберите ненужную остановку на взлетной!
При чем здесь больше меньше людей стоит. Их убрали из-за высокой аварийности. Павильоны, остановки, нерегулируемый переход, стоящие на остановке автобусы уменьшающие обзор.
Если что-то так хочется убрать так уберите ненужную остановку на взлетной!
Да,сделайте расстояние между двумя остановками по 250 метром,а следующую километра через 3-4, самое норм будет.
При чем здесь больше меньше людей стоит. Их убрали из-за высокой аварийности. Павильоны, остановки, нерегулируемый переход, стоящие на остановке автобусы уменьшающие обзор.
Ну это же совсем не существенный аргумент для комментаторов. Пофиг,что там такой опасный участок и не одного человека раскатало уже.
Убрать на Взлетной? Ты совсем дурак! Там что люди не живут и на автобусах не ездят? ничего не надо УБИРАТЬ!!!
Сделайте тогда остановку по четной стороне, но до Взлетной, напротив той что есть по нечетной Попова.
нужен подземный переход. в СССР почему-то не обламывались и строили. и машин было меньше
Сделайте тогда остановку по четной стороне, но до Взлетной, напротив той что есть по нечетной Попова.
ничего, не смущает загруженность этого перекрёстка,что бы ещё и остановку на нём делать?
Вас же не смущает неудобства пешеходов, почему меня должны смущать неудобства автомобилистов?
ВСЕХ РАССТРЕЛЯТЬ И ОСТАНОВКИ НЕ НУЖНЫ
п.с. глобальней пора мыслить, товарисчи!!!
- гость - 18 января 2017 г. 15:14 --- это пять!
Остановки нужны. Но они должны быть неотъемлемой частью дорожной инфраструктуры. К сожалению в России хорошие дороги - это утопия.