Фото: img.artlebedev.ru

Глава администрации города Сергей Дугин распорядился восстановить остановку для пассажирского общественного транспорта на четной стороне улицы Попова. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Как уточняют в мэрии, такое решение связано с обращением горожан. Все они жаловались депутату БГД Евгению Астаховскому.

Как сообщается, остановку демонтировали два года назад. Теперь остановка будет расположена напротив центрального из трех торговых павильонов (ул. Попова, 188в). В ближайшее время там появится знак, извещающий об остановке общественного транспорта.