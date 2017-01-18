Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Первое заседание правительства Алтайского края состоялось в среду, 18 января, под председательством губернатора Александра Карлина.

На мероприятии присутствовали все члены новоявленного регионального кабинета министров и большое количество журналистов. Представителям СМИ по отдельности представили каждого министра и вице-премьера.

Основным докладчиком выступил вице-премьер – руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь.

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Напомним, на правительственную модель управления Алтайский край перешел с 1 января. До этого в регионе работала администрация.

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