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Жизнь одного из пострадавших при взрыве на Бийском олеумном заводе, который произошел накануне, спасти не удалось — мужчина скончался в больнице.

Об этом информирует пресс-служба предприятия. "При демонтаже фундаментов с помощью пневмоинструмента произошел "хлопок" с выбросом фрагментов фундамента. При этом получили травмы четыре работника предприятия. Один из них скончался в больнице", – говорится в сообщении БОЗа.

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На заводе добавляют, что для разбирательства в произошедшем трагическом инциденте создана специальная комиссия.

"Проводится расследование в установленном порядке", – указывают на предприятии.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора, говоря о последствиях взрыва, сообщали, что разрушений конструкции здания не произошло, выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу не зафиксировано.