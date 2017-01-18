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Более 700 полицейских будут следить за соблюдением порядка в Алтайском крае 18 и 19 января на праздничных мероприятиях, посвященных Крещению Господню. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточняют в ведомстве, 18 и 19 января в храмах, церквях, соборах и монастырях пройдут богослужения, на водоемах в городах и районах, по предварительным данным, организовано более 60 купелей. В эти дни пройдет примерно 240 праздничных мероприятий. Участие в них примут около 110 тысяч жителей городов и районов края.

Порядок, помимо полицейских, будут также обеспечивать военнослужащие Национальной гвардии России, представители общественных формирований, частных охранных организаций, добровольных народных дружин, казачества.