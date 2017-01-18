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"Порядка стало больше": правительство Алтайского края начало работу

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Все о том, как прошло историческое событие в политической жизни региона

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Первое заседание правительства Алтайского края прошло в среду, 18 января. Некоторые министры начали прибывать в малый зал администрации региона за полчаса до начала заседания. Всех членов правительства интересовало, какое место им занять за столом, чтобы избежать путаницы в рассадке. Однако именные таблички на столе помогли министрам легко сориентироваться.

О важности события свидетельствовало небывалое количество журналистов, аккредитованных на мероприятие. Даже видеооператоры краевых телеканалов – и те по случаю новой страницы в политической истории Алтайского края надели парадную одежду. Особое внимание журналистов было приковано к фигуре бывшего депутата АКЗС Андрея Щукина, которого было непривычно видеть в министерском кресле.

В целом схема работы нового органа не отличалась от обычных заседаний администрации Алтайского края. Вступительное слово взял губернатор Александр Карлин, который одновременно является и председателем краевого правительства. Глава региона поздравил всех с началом работы.

"Событие войдет достойным образом в политическую историю Алтайского края. Сегодня мы проводим первое заседание первого за 80-летнюю историю региона правительства. Алтайский край сегодня приобретает иной и осовремененный административно-управленческий облик. Мы сознательно шли к этой цели, занимаясь переформатированием власти несколько лет. Переход на правительственную модель стал логическим завершением нашей работы. Он не должен создать сложностей во взаимодействии власти и жителей Алтайского края", – сказал Александр Карлин.

По его словам, еще четыре года назад власти начали создавать главные управления и госинспекцию. Этот процесс, по мнению губернатора, позволил оптимизировать управленческую структуру, сократить расходы на содержание, а также решить проблему межведомственного взаимодействия.

"Смею утверждать, что порядка стало больше", — отметил Александр Карлин, добавив, что новая модель коллегиального органа — не формальная смена вывесок.

"Переход к правительственной модели управления и комплексное переформатирование работы органов исполнительной власти в крае будут способствовать улучшению качества управленческой деятельности на основе коллегиальности, повышению оперативности принятия решений", – сказал губернатор.

Он отметил, что дополнительных расходов на переход к правительственной модели управления не потребуется. Число сотрудников органов власти также не изменится.

Дальше глава региона начал представлять всех членов правительства по рангу. Сначала Александр Карлин представил двух первых заместителей — "правую руку" Сергея Локтева и Александра Лукьянова, который будет курировать весь агропромышленный комплекс.

Далее Александр Карлин представил всех членов правительства, за исключением исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина. Любопытно, что губернатор едва не забыл назвать еще одну фамилию — министра труда и социальной защиты Михаила Дайбова, который сидел  отдельно от других министров.

"Хорошего человека едва не забыл представить. Проблема рассадки вечно зеленой является. Она не по алфавиту у нас сегодня. Вы, Михаил Иванович, поближе к нашим муниципалитетам разместились, а не по алфавиту", – отметил Александр Карлин.

В конце своей речи губернатор процитировал строчки реформатора Петра Столыпина:

"Власть – это средство для сохранения жизни, спокойствия и порядка. Поэтому нельзя не считать опасным безвластие".

"Я уверен, что созданное нами правительство эту мудрость будет претворять в жизнь. Обращаясь к каждому члену правительства Алтайского края, хочу подчеркнуть, что с каждого из вас начинается новая эпоха в истории каждой отдельно взятой отрасли. Спустя много лет именно о вас будут говорить: он был первым министром. А потому у нас с вами нет права на ошибку. Желаю всем плодотворной работы", – подчеркнул губернатор.

На первом заседании правительства Алтайского края были рассмотрены проекты двух основополагающих документов: план работы правительства Алтайского края на 2017 год и регламент правительства Алтайского края. Как сообщил вице-премьер Виталий Снесарь, заседания правительства будут проходить два раза в месяц — в первую и третью среду. Регламентом предусмотрено и проведение оперативных совещаний.

Александр Карлин пожелал, чтобы аккредитации на освещение деятельности правительства Алтайского края получили только лучшие журналисты региона. Кроме того, планируется, что на заседания будут приглашены представители СМИ из муниципалитетов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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