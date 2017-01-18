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Президент США Барак Обама перечислил личные качества главы российского государства Владимира Путина. Американский президент считает Путина человеком деловым и прямым, пишет РИА Новости.

Как уточняет издание, Обама также рассказал, что во время их встреч Путин всегда вел себя сдержанно, но был предприимчивым. Также он сказал, что российский лидер – человек практичный.

При этом Барак Обама подчеркнул, что с Владимиром Путиным его всегда связывали чисто деловые отношения.

Напомним, в пятницу, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.