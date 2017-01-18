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Уголовное дело возбудили по факту взрыва на Бийском олеумном заводе

, ИА "Амител"
Правоохранители провели выемку документации на предприятии

Фото: fkpboz.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на Бийском олеумном заводе, в результате чего скончался один человек.

Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении СКР, мужчина умер в больнице. Всего же в результате взрыва пострадали четыре человека.

В СКР уточняют, что инцидент произошел 17 января около 15:00. Взрыв случился при демонтаже конструкций.

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"Следствием проведен осмотр места происшествия, выемка необходимой документации, осуществляются допросы свидетелей произошедшего и лиц, ответственных за порядок проведения работ на объекте", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

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Отметим, что разбирательство в связи с ЧП на оборонном предприятии проводит специальная комиссия.

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