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Пожар произошел утром в среду в производственном здании на улице Звездной в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Строение, где находится пункт приема металла, тушили 20 человек. Также привлекалось семь единиц техники.

Данные о пожаре поступили в 08:06. Ликвидировать возгорание удалось к 08:41.

Пострадавших в результате инцидента нет. В качестве предварительной причины пожара называется нарушение правил использования электрооборудования.