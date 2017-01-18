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Двухэтажный кирпичный дом, в котором провел свое детство Дональд Трамп, выставлен на аукцион в Нью-Йорке. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, дом расположен недалеко от Манхэттена в нью-йоркском районе Куинс. Трамп жил там до четырех лет. Этот дом был построен отцом Трампа в 1940 году.

В прошлом году дом уже уходил с молотка. Тогда его купил застройщик Майкл Дэвис за 1,4 миллиона долларов. Издание пишет, что среди покупателей может оказаться и сам избранный президент США.