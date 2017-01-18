Среда, 18 Январь, 15:20

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,4
€ 63,29
Brent
$ 52
-15°
Обь
44см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв на Бийском олеумном заводе Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Нововведениям быть, или Как изменится работа турфирм в 2017 году?

, ИА "Амител"
Ответственность и огромные штрафы: как повлияют изменения в законе о туризме на работу туроператоров?

С начала 2017 года туроператоры в России начали работать по новому закону. Документ необходим для того, чтобы в первую очередь защитить клиентов туристических фирм и повысить прозрачность рынка. О том, что изменилось уже с начала года и что еще должно измениться, читайте в материале портала Amic.ru.

Фонд персональной ответственности

С 2017 года усиливается ответственность туроператоров. В основном тех, кто работает по выездному туризму. Речь идет как об административной ответственности, так и финансовой. Кроме того, турагентства и туроператоры четче поделили зоны ответственности.

Фонд персональной ответственности необходим для усиления безопасности туристов. В том числе речь идет и о финансовой безопасности.

"Если говорить о корректности, то вспомните 2013-2014 годы, когда операторы массово приостановили деятельность, весь фонд, сформированный на базе "Турпомощи" (независимо от того, кто вносил деньги), пошел на погашение долгов именно этих туроператоров. Как деньги тех компаний, которые продолжали работать (они фактически остались без копейки), так и деньги тех, кто банкротился. Причем банкротился на гораздо большую сумму", – говорит вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Наталья Гордеева.

Фонд персональной ответственности позволит точечно использовать ресурс. Тех операторов, которые вовремя не сформируют фонд, Ростуризм исключит из единого федерального реестра. Крайний срок формирования фонда – 31 января 2017 года.

При экстренных ситуациях в первую очередь будет использован резерв фонда персональной ответственности. Также будет действовать и резервный фонд, который формируется "Турпомощью". Однако он может отправить деньги только на эвакуацию наших граждан обратно в Россию из другой страны.

Кому это выгодно?

Это выгодно добросовестным участникам рынка. Оператор регулярно платит деньги страховой компании, и тем самым страхуется риск. Эти деньги выводятся из туристского сектора. Фактически страховая компания страхует риски туроператора. И если случится ЧП, то она выплачивает гораздо большую сумму, чем ей заплатили туроператоры.

Реестр турагентов

С 1 января вступило в силу требование, по которому каждое турагентство должно находиться в едином государственном реестре. Но до начала 2017 года не были приняты соответствующие подзаконные акты, которые бы регламентировали этот процесс. Они должны быть изданы в течение января. И тогда станет понятным, кто и каким образом будет вести данный реестр.

Подобный реестр есть в каждом регионе при Роспотребнадзоре. Организация, которая начала заниматься туристической деятельностью, обязана уведомить ведомство о начале работы. Но так, по регламенту, поступают не все.

Так что создание единого реестра не внесет каких-либо кардинальных изменений в туристическую деятельность. Однако плюсы от нововведения все-таки есть.

"Это определенный препон перед недобросовестными компаниями, которые зимой стульями торгуют, а летом путевками. Кому-то просто не захочется "заморачиваться". Каждой работой должен заниматься профессионал", – добавила Гордеева.

Нельзя сказать, что это существенно "почистит" туристический рынок от неблагонадежных компаний, но, по крайней мере, первый шаг на пути к этому сделан.

И еще: в случае, если организация занимается туристической деятельностью, но при этом не состоит в реестре, усиливается финансовая ответственность. Нарушителя ждут огромные штрафы из шестизначных и семизначных цифр.

Читайте также в сюжете: Законы-2017

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:16
Дом детства Дональда Трампа выставлен на продажу в Нью-Йорке 0
15:04
Как изменят движение транспорта в Барнауле на Крещение? 0
14:48
Нововведениям быть, или Как изменится работа турфирм в 2017 году? 0
14:33
Обама назвал Путина деловым и практичным человеком 0
14:23
Производственное здание на улице Звездной в Барнауле тушили 20 пожарных 1
14:14
Более 700 полицейских на Алтае будут обеспечивать порядок на Крещение 3
14:01
Уголовное дело возбудили по факту взрыва на Бийском олеумном заводе 0
13:59
"Порядка стало больше": правительство Алтайского края начало работу 0
13:41
Кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь на Крещение? 16
13:33
Дугин распорядился восстановить остановку "Цветочная" в Барнауле 45
13:26
Власти Барнаула снесли в прошлом году 83 незаконных гаража, погреба и сарая 2
13:17
Скончался один из пострадавших при взрыве на Бийском олеумном заводе 0
13:06
Тело 88-летней бабушки пропало из морга в Красноярске 12
12:56
Лица алтайского правительства: краевой кабмин провел первое заседание. Фото 4
12:41
Причины взрыва на заводе в Бийске выяснит специальная госкомиссия 4
12:33
Проезд по площади Сахарова открыли в Барнауле 18 января 6
12:24
Отель с рестораном, банями и свадебным люксом продают в Барнауле 8
12:17
Жительница США, обвинившая Трампа в приставаниях, подала на него в суд 12
12:16
Как оформить машино-место в собственность? 0
12:02
Суд над бывшим вице-губернатором Юрием Денисовым начнется 23 января 3
11:52
Барнаульцы, не установившие счетчики, будут платить за свет больше 16
11:40
Только по делу. Карлин о гербе Барнаула и уважении к лошадям 1
11:33
Что произошло на Бийском олеумном заводе и сколько человек пострадало? 1
11:23
Митрополит поздравил жителей Алтая с Крещением в видеоформате 0
11:16
Продажа котят обернулась для алтайской селянки встречей с аферистами 15
11:04
Самолет, летевший из Благовещенска в Москву, вернулся в аэропорт 0
10:52
Пятачок, Тигра или Кристофер Робин. Кто ты из "Винни-Пуха"? 14
10:36
Изображение лошади оставят на гербе Барнаула 35
10:35
"Помню бомбежку, а лица родителей забыла": воспоминания блокадницы 8
10:26
Что такое "опасное вождение" и как за него хотят штрафовать водителей? 11
10:15
Ребенок от трех родителей родился на Украине в начале января 46
10:04
Руководство телеканала Life78 уволило 80% своих сотрудников 3
09:53
Самый дорогой дом в России продают под Москвой за 4,8 миллиарда рублей 39
09:41
"Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": рассказываем, как надо гадать 24
09:32
Пропавшего без вести пенсионера ищут в Алтайском крае 0
09:27
Некоторые антироссийские аккаунты в Twitter прекратили работать 31 декабря 2
09:13
Взрыв на Бийском олеумном заводе обошелся без вредных выбросов в атмосферу 0
09:06
Вырыпаев, Булгаков и Штраус: чем еще удивят барнаульцев театры в 2017 году? 1
08:55
Фильмы Рязанова "Привет, дуралеи!" и "Тихие омуты" запретили на Украине 5
08:41
СМИ назвали размер оплаты протестующим против Трампа 34
08:18
Савченко предложила забыть про Крым и вернуть Донбасс 9
08:02
Скандальные и знаменитые: кто приедет в Барнаул в феврале, марте и апреле? 4
07:46
Что ждет курс рубля в 2017 году и как на это может повлиять Трамп? 27
07:24
Уважительнее надо: губернатор высказался о проблеме барнаульского генплана 9
07:03
Большинство алтайских пенсионеров уже получили пятитысячные выплаты 10
06:47
"Рай" Андрея Кончаловского. Что известно о фильме, которому прочат "Оскар"? 3
06:26
Огромную двухуровневую квартиру продают в Барнауле за 11 млн рублей 27
06:01
Правительство Алтайского края соберется 18 января на свое первое заседание 1
05:04
Солнце и гололед прогнозируют в Алтайском крае 18 января 1
02:22
Фото "живого" Элвиса Пресли появилось в сети 3
01:09
Финал сезона "Шерлока" показал самые низкие рейтинги за историю сериала 6
00:11
Вред доказан. Электронная сигарета вовсе не безопасна для здоровья 9

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.