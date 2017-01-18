С начала 2017 года туроператоры в России начали работать по новому закону. Документ необходим для того, чтобы в первую очередь защитить клиентов туристических фирм и повысить прозрачность рынка. О том, что изменилось уже с начала года и что еще должно измениться, читайте в материале портала Amic.ru.

Фонд персональной ответственности

С 2017 года усиливается ответственность туроператоров. В основном тех, кто работает по выездному туризму. Речь идет как об административной ответственности, так и финансовой. Кроме того, турагентства и туроператоры четче поделили зоны ответственности.

Фонд персональной ответственности необходим для усиления безопасности туристов. В том числе речь идет и о финансовой безопасности.

"Если говорить о корректности, то вспомните 2013-2014 годы, когда операторы массово приостановили деятельность, весь фонд, сформированный на базе "Турпомощи" (независимо от того, кто вносил деньги), пошел на погашение долгов именно этих туроператоров. Как деньги тех компаний, которые продолжали работать (они фактически остались без копейки), так и деньги тех, кто банкротился. Причем банкротился на гораздо большую сумму", – говорит вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Наталья Гордеева.

Фонд персональной ответственности позволит точечно использовать ресурс. Тех операторов, которые вовремя не сформируют фонд, Ростуризм исключит из единого федерального реестра. Крайний срок формирования фонда – 31 января 2017 года.

При экстренных ситуациях в первую очередь будет использован резерв фонда персональной ответственности. Также будет действовать и резервный фонд, который формируется "Турпомощью". Однако он может отправить деньги только на эвакуацию наших граждан обратно в Россию из другой страны.

Кому это выгодно?

Это выгодно добросовестным участникам рынка. Оператор регулярно платит деньги страховой компании, и тем самым страхуется риск. Эти деньги выводятся из туристского сектора. Фактически страховая компания страхует риски туроператора. И если случится ЧП, то она выплачивает гораздо большую сумму, чем ей заплатили туроператоры.

Реестр турагентов

С 1 января вступило в силу требование, по которому каждое турагентство должно находиться в едином государственном реестре. Но до начала 2017 года не были приняты соответствующие подзаконные акты, которые бы регламентировали этот процесс. Они должны быть изданы в течение января. И тогда станет понятным, кто и каким образом будет вести данный реестр.

Подобный реестр есть в каждом регионе при Роспотребнадзоре. Организация, которая начала заниматься туристической деятельностью, обязана уведомить ведомство о начале работы. Но так, по регламенту, поступают не все.

Так что создание единого реестра не внесет каких-либо кардинальных изменений в туристическую деятельность. Однако плюсы от нововведения все-таки есть.

"Это определенный препон перед недобросовестными компаниями, которые зимой стульями торгуют, а летом путевками. Кому-то просто не захочется "заморачиваться". Каждой работой должен заниматься профессионал", – добавила Гордеева.

Нельзя сказать, что это существенно "почистит" туристический рынок от неблагонадежных компаний, но, по крайней мере, первый шаг на пути к этому сделан.

И еще: в случае, если организация занимается туристической деятельностью, но при этом не состоит в реестре, усиливается финансовая ответственность. Нарушителя ждут огромные штрафы из шестизначных и семизначных цифр.