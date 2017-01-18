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Архив, состоящий примерно из 13 миллионов страниц разного рода документов, опубликовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Отмечается, что данные бумаги ранее находились в доступе на четырех терминалах, расположенных в Национальном архиве в штате Мэриленд. Широкий доступ к документам планировалось обеспечить в конце 2017 года, но это сделали раньше.

В числе рассекреченных документов — бумаги о работе ЦРУ во время войны на Корейском полуострове, во Вьетнаме и в целом в годы холодной войны.

Кроме того, желающие могут ознакомиться с данными о предполагаемом появлении неопознанных летающих объектов.