Фото: ИА "Амител"

Крестный ход пройдет в Барнауле в четверг, 19 января, в день Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

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Начало мероприятия назначено на 10.30. Крестный ход начнется от здания Знаменского женского монастыря, расположенного по адресу: ул.Большая Олонская, 26, с выходом на площадь Баварина до речного вокзала.

Через час на Оби начнется Чин великого освящения воды.