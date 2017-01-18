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Федеральная антимонопольная служба России завела дело против губернатора Самарской области Николая Меркушкина, а также некоторых работников ПАО "Газпром" и регионального министерства энергетики и ЖКХ. В ведомстве полагают, что они нарушили закон о защите конкуренции. Об этом пишет "Лайф".

Как сообщается, больше пяти лет назад Меркушкин и работники дочки "Газпрома" утвердили корректировку схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем.

В ведомстве поясняют, что такие документы должны разрабатывать независимые компании. Также в ФАС отмечают, что изменения были приняты без уведомления СВГК.