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Барнаульская ТЭЦ-2 СГК вошла в тройку лучших благотворителей России

, ИА "Амител"
Предприятие Сибирской генерирующей компании заняло третье место во всероссийском конкурсе

Благотворительная деятельность для каждого из предприятий Сибирской генерирующей компании является неотъемлемой частью работы. Это не только финансовая поддержка учреждений социальной сферы, культуры и спорта, но и участие самих энергетиков в акциях и мероприятиях.  По итогам минувшего года благотворительная деятельность Барнаульской ТЭЦ-2 получила высокую оценку на федеральном уровне.

Барнаульская ТЭЦ-2 принимала участие во всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности". Предприятие заняло третье место в номинации "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности". Итоги конкурса подводила компетентная Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Всего в 2016 году конкурс проводился по двенадцати номинациям. Для участия в федеральном этапе в Минтруд России поступило 320 заявок от организаций-победителей региональных этапов из 51 региона. "Барнаульская генерация" прошла серьезный отбор и стала победителем городского и краевого этапов, прежде чем вышла на федеральный уровень.

Благотворительная деятельность энергопредприятия проходит в рамках масштабной программы Сибирской генерирующей компании (СГК). Пожертвования перечисляются через благотворительный фонд "Сибирская генерирующая компания – Согреваем сердца". Среди приоритетных направлений оказания финансовой помощи программы Алтайского отделения Российского детского фонда, в их числе: Благотворительный марафон "Поддержим ребенка", "Нет – детскому туберкулезу!", "Одаренные дети Алтая", "Духовная защита". Не ослабевает шефское направление работы: ежегодно энергетики оказывают поддержку барнаульской школе № 53 и кафедре котло- и реакторостроения Алтайского технического университета. Популярный детский музыкальный телепроект "Поверь в себя" также организуется при помощи СГК.

Сотрудники "Барнаульской генерации" активно участвуют в различных благотворительных акциях. В копилке добрых дел – сбор денег для жителей Дальневосточных регионов и Алтайского края, пострадавшим от наводнения, сдача крови для тяжелобольных детей, подготовка подарков к Новому году для пожилых людей, находящихся в домах престарелых, визиты к одиноким ветеранам, субботники в социальных учреждениях, совместные мероприятия с учениками подшефной школы.

 "Барнаульская генерация" заняла призовое место в соревновании с крупнейшими работодателями страны!" – сказал министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов.

Группа "Сибирская генерирующая компания" (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды бизнеса – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС 1, ГТЭС и 12 ТЭЦ.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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