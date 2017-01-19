Благотворительная деятельность для каждого из предприятий Сибирской генерирующей компании является неотъемлемой частью работы. Это не только финансовая поддержка учреждений социальной сферы, культуры и спорта, но и участие самих энергетиков в акциях и мероприятиях. По итогам минувшего года благотворительная деятельность Барнаульской ТЭЦ-2 получила высокую оценку на федеральном уровне.

Барнаульская ТЭЦ-2 принимала участие во всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности". Предприятие заняло третье место в номинации "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности". Итоги конкурса подводила компетентная Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Всего в 2016 году конкурс проводился по двенадцати номинациям. Для участия в федеральном этапе в Минтруд России поступило 320 заявок от организаций-победителей региональных этапов из 51 региона. "Барнаульская генерация" прошла серьезный отбор и стала победителем городского и краевого этапов, прежде чем вышла на федеральный уровень.

Благотворительная деятельность энергопредприятия проходит в рамках масштабной программы Сибирской генерирующей компании (СГК). Пожертвования перечисляются через благотворительный фонд "Сибирская генерирующая компания – Согреваем сердца". Среди приоритетных направлений оказания финансовой помощи программы Алтайского отделения Российского детского фонда, в их числе: Благотворительный марафон "Поддержим ребенка", "Нет – детскому туберкулезу!", "Одаренные дети Алтая", "Духовная защита". Не ослабевает шефское направление работы: ежегодно энергетики оказывают поддержку барнаульской школе № 53 и кафедре котло- и реакторостроения Алтайского технического университета. Популярный детский музыкальный телепроект "Поверь в себя" также организуется при помощи СГК.

Сотрудники "Барнаульской генерации" активно участвуют в различных благотворительных акциях. В копилке добрых дел – сбор денег для жителей Дальневосточных регионов и Алтайского края, пострадавшим от наводнения, сдача крови для тяжелобольных детей, подготовка подарков к Новому году для пожилых людей, находящихся в домах престарелых, визиты к одиноким ветеранам, субботники в социальных учреждениях, совместные мероприятия с учениками подшефной школы.

"Барнаульская генерация" заняла призовое место в соревновании с крупнейшими работодателями страны!" – сказал министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов.

Группа "Сибирская генерирующая компания" (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды бизнеса – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС 1, ГТЭС и 12 ТЭЦ.