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Специалисты Барнаульского водоканала установили на первом речном водозаборе новое оборудование, которое будет способствовать лучшей очистке воды, сообщили в пресс-службе компании.

Старый насосный агрегат заменили на отечественное устройство Delium D300-580A стоимостью 3 миллиона рублей.

Гендиректор водоканала Дмитрий Масловский, говоря о замене оборудования, отметил: "Барнаул входит в ТОП-10 российских городов по качеству воды, но мы постоянно работаем над тем, чтобы приблизиться к лидерам в этой области – Москве и Санкт-Петербургу".

Так, в прошлом году в краевой столице были проведены испытания нового флокулянта (реагента, используемого при очистке воды), а на водоочистных сооружениях установили новое дозирующее оборудование. В этом году реализация программы продолжится.

Отметим, что в Барнауле водоснабжение обеспечивается двумя водозаборами. Каждый день краевая столица потребляет от 145 до 168 тысяч кубометров воды.