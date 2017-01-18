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"Меня это не красит": Сергей Шубенков не будет выступать за Россию

, ИА "Амител"
Легкоатлет подаст заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций

Фото: Вячеслав Мельников

Барнаульский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков собирается выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Спортсмен считает, что для него это единственная возможность выступать на турнирах.

"Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты", – сказал он.

По словам спортсмена, он уже подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.

"Список из тех, кто входит в пул тестирования и может выступать под нейтральным флагом, есть на сайте ИААФ. Я несколько лет вхожу в него и забыл уже, когда в последний раз меня тестировали не международные, а российские антидопинговые службы. Я и сейчас прохожу тестирование по линии ИААФ, которая и оплачивает тесты", – приводит слова спортсмена издание "Р-спорт".

Еще в ноябре 2015 года IAAF временно отстранила российскую сборную по легкой атлетике от международных соревнований на фоне допингового скандала. В результате этого наша команда была отстранена от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а барнаулец Сергей Шубенков, который считался фаворитом в беге на 110 метров с барьерами, лишился права бороться за золотую медаль.


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Комментарии

18.01.2017 15:45
CALIBR

дед,- фас !!!

0  0
18.01.2017 15:46
- гость -

Отстранили за подозрения в употреблении допинга, а выступать все равно можно. Где логика?

0  0
18.01.2017 15:49
- гость -

главное потом с флагом пройти, и все , дело в шляпе!

0  0
18.01.2017 15:49
- гость -

простите, а тогда почему спортсмены подобные ему должны тренироваться и жить за государственный счет? за счет того государства, за которое не хотят выступать?

0  0
18.01.2017 15:49
- гость -

главное потом с флагом пройти, и все , дело в шляпе!

это убирает допинг

0  0
18.01.2017 15:50
- гость -

Россия не заступается за чистых от допинга спортсменов, поэтому правильное решение. И в следующую олимпиаду запретят выступать легкоатлетам..

0  0
18.01.2017 15:51
- гость -

Причем ему государство по осени выплатило кругленькую сумму за неучастие в олимпиаде, и вот так вот

0  0
18.01.2017 15:53
- гость -

выплатили сумму в размере призовых на олимпиаде, за наш счет. может товарищу гражданство сменить

0  0
18.01.2017 15:54
ужэ Э

15:49 да где он не хочет за страну выступать? Просто нет возможности такой, а ему уже не 15 лет, чтобы что то ждать, всю жизнь спорту посветил и ни раз и ни два выступал за страну..

0  0
18.01.2017 15:55
- гость -

за которое не хотят выступать?

Откуда узнали, что не хотят? Или лишь бы ляпнуть что-нибудь? Если наши чиновники спортивные не могут( или не хотят?) защитить спортсменов от произвола, почему эти спортсмены, которые своим трудом добились права выступать на соревнованиях самого высокого уровня, не могут этого делать?

0  0
18.01.2017 15:58
- гость -

выплатили сумму в размере призовых на олимпиаде, за наш счет

Обзавидовалась (ся)? Ну иди- повыступай сам( сама) , чтобы большие призовые получить.

0  0
18.01.2017 15:59
- гость -

Всё правильно сделал.

0  0
18.01.2017 15:59
- гость -

0  0
18.01.2017 15:59
- гость -

Тогда и деньги верните государству призовые, за не выступление, вопросов нет, остальное Ваше право

0  0
18.01.2017 15:59
ЕКХ

Молодец..!!! все равно будут знать что он наш..!!! не меняет же гражданство... а просто хочет.... заниматься тем чему посветил жизнь..!!! Правильно .... желаю по-больше побед...!!!!

0  0
18.01.2017 16:00
Геноцид Эклеров

я понимаю его как спортсмена, он сейчас лишен возможности заниматься тем, чему посвятил всю свою жизнь. это прискорбно. но как гражданин своей страны, он совершает подлый поступок. я резко негативно отношусь к такому поступку. лишить любых средств государственной поддержки. раз выступает за нейтральный флаг, то пускай нанимает залы, оплачивает все расходы из своего личного кармана. с этого дня полнейший игнор этому спортсмену.

ЗЫ даже завоюет он какую-нибудь медаль на соревнованиях... как он сам себе будет пояснять ее происхождение? это я ну выступал за сборную беженцев ООН?

0  0
18.01.2017 16:01
- гость -

Ему деньги платили не за "невыступление", а за то, чего смог добиться, в отличие от Вас

0  0
18.01.2017 16:01
- гость -

Переломать ноги, да пусть бегает, хоть за украину....

1  0
18.01.2017 16:01
- гость -

Все правильно сделал, нечего отдавать им призовые!!! Пусть догоняют!!! Молодца!

0  0
18.01.2017 16:02
Алекс

Вынужденное решение. Ведь министр и компания не собираются отстаивать честь российских спортсменов не употреблявших допинг. Знают подлинную ситуацию, а трусость и подлость в крови...

0  0
18.01.2017 16:02
дед

калибру! вы с собаками со своими общайтесь в такой манере! тут на форуме люди, и извольте вести себя соответствующее, в противном случае к вам будут относиться аналогичным образом или вообще игнорить!

0  0
18.01.2017 16:03
- гость -

ЕКХ ++++++++++++ что же вы такой безграмотный! читать стыдно

0  0
18.01.2017 16:03
- гость -

Назад не впущать...

0  0
18.01.2017 16:05
ЕКХ

не читай.!!!!

0  0
18.01.2017 16:07
- гость -

выплатили сумму в размере призовых на олимпиаде, за наш счет

Обзавидовалась (ся)? Ну иди- повыступай сам( сама) , чтобы большие призовые получить.

получил и отказался выступать. о морали можно помолчать. при таком раскладе ему правда лучше уехать из страны

0  0
18.01.2017 16:07
- гость -

- гость - 18 января 2017 г. 15:58 Обзавидовалась (ся)? Ну иди- повыступай сам( сама) , чтобы большие призовые получить. Перестаньте со своей завистью, это несправедливость, получили "не выездные призовые" "избранные", остальных атлетов киданули, выкинули как хлам. Вот только не надо, что одни спортсмены такие у нас труженики, как будто БАМ строят сидя на хлебе с солью. Нашли блин героев).

0  0
18.01.2017 16:09
Сталинский Сокол

Поддерживаю полностью! Пусть выступает хоть за племя Тумбу-Юмбу. Мы все отлично знаем, чей Он! Где тренировался и кто его тренер. Шубенков-в Перед! Принеси России-Победу!!!

0  0
18.01.2017 16:09
- гость -

ему призовые то вернуть тогда и уехать из страны

0  0
18.01.2017 16:10
- гость -

Нашли блин героев)

ага, готовых предать при любом удобном случае

0  0
18.01.2017 16:11
- гость -

- гость - 18 января 2017 г. 16:01 Ему деньги платили не за "невыступление", а за то, чего смог добиться, в отличие от Вас Он мог не выиграть, как в Лондоне, Исинбаева могла не взять высоту, как в Лондоне. И да откуда Вы знаете, чего мы добились? Мы как раз без поддержки государства всё сами зарабатываем, надеемся на себя.

0  0
18.01.2017 16:11
- гость -

Я больше не знаю такого спортсмена.

0  0
18.01.2017 16:13
CALIBR

Отстранили за подозрения в употреблении допинга, а выступать все равно можно. Где логика? +++++++++++++++ Отстранили всю сборную по лёгкой атлетике , которая должна была представлять страну,именно за недоверие РУСАДе прежнего состава ,следовательно ,Шубенков тоже попал под "раздачу",как член сборной.

дед , "челюсть в стакан" от вас слышать не единожды - нормально ? * Какие - то у вас стандарты о порядочности разные, как и подходы. Сорри.

0  0
18.01.2017 16:14
- гость -

пенсионерам по 10000 пенсия, а здесь "герою спорта" деньги выплачивали, и такой поступок.

а так всё можно оправдать вплоть до власова

0  0
18.01.2017 16:15
финт

получил и отказался выступать. где он отказался?

анекдот вспомнился:

экскурсия в аду. группа подходит к котлу, на крышке камни навалены и цепями всё перетянуто. у чёрта спрашивают: а почему так? чёрт: здесь варятся евреи. если хотя бы один сумеет выбраться, обязательно перетащит всех остальных. дальше идут. стоит котел без крышки. черт: а здесь русские. мы за них не боимся. даже если один сумеет выбраться, другие все равно затащат обратно.

вот один в один про вас анекдот. даже не смешно.

0  0
18.01.2017 16:15
- гость -

гость - 18 января 2017 г. 16:11

Ему деньги платили не за "невыступление", а за то, чего смог добиться, в отличие от Вас

Жаль, что государство ВСЕМ не платит за несбывшиеся надежды), вопросов ни к кому бы не было.

0  0
18.01.2017 16:20
Немо

"Рыба ищет где глубже, человек - где лучше." Всё правильно сделал: если государство не может/не хочет тебя отстоять, зачем отстаивать "честь" этого государства?!

0  0
18.01.2017 16:21
дед

калибру! у моего покойного отца была вставная челюсть, которую он ложил в стакан! если вас энто смущает я буду тактично молчать!

0  0
18.01.2017 16:22
- гость -

финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:15 получил и отказался выступать. где он отказался?

Он не хочет вариться в этом котле под названием Российская Федерация "допинг скандал", сидеть, выжидать решений, как ВСЕ этого сейчас ждут тренера, спортсмены, "Он не один за всех и все за одного"

0  0
18.01.2017 16:22
- гость -

CALIBR зарегистрированный 18 января 2017 г. 15:45 дед,- фас !!!

Заметь Казя, ты первый начал..это первое, а второе жене своей команды давай, кто знает может она по человечьи не понимает.

0  0
18.01.2017 16:23
Геноцид Эклеров

финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:15 анекдот жизненный. но в данной ситуации он не подходит. это Серёжа ненавязчиво освободился от ограничивающих его лично обстоятельств (форс-мажорных по своей сути, и общих для всех членов сборной), и в одиночку ринулся устраивать своё маленькое щастье. он кому потом эту медаль покажет? он чем сможет гордиться? что как крыса в одну каску оторвался от коллектива? сомнительное достижение. ИМХО, мне вдвойне горько от того, что он местный, его тут все как бы знали...

0  0
18.01.2017 16:25
финт

Он не хочет вариться в этом котле под названием Российская Федерация "допинг скандал", сидеть, выжидать решений

это вам не административный отпуск, для спортсмена подобное равносильно концу карьеры. может быть он не хочет в политику идти. а больше его нигде не ждут. бывшие герои никому не нужны.

0  0
18.01.2017 16:27
финт

это Серёжа ненавязчиво освободился от ограничивающих его лично обстоятельств (форс-мажорных по своей сути, и общих для всех членов сборной), и в одиночку ринулся устраивать своё маленькое щастье.

у меня тогда вопрос. а те, кто против давно ли вопреки своему личному счастью делали что-то для других?

0  0
18.01.2017 16:28
- гость -

финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:15

куда выбраться? за нейтральный флаг? дуру то не гони. спортсмены у нас в категории особо увечных что ли? скольким государство и подобные казе загубили жизни, уничтожили предприятия? миллионам. кинули всех. инженеров, тех же летчиков, простых работяг. им государство ни дало ничего, оно отняло у них, иногда всё, и отдало таким "спортсменам". а эти за наш счет под нейтральные флаги.

0  0
18.01.2017 16:28
- гость -

....."Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты"

Вот и встало все на свои места....интересно как выглядит флаг нейтральных спортсменов? Ох Сэрожа Сэрожа, не смей называться Барнаульцем и Россиянином,ты нейтральный гражданин, непонятно какой страны....., давай заколачивай бабло, а то не дай бог колено подвернешь, западло с тобой по одной земле ходить.

0  0
18.01.2017 16:29
- гость -

он кому потом эту медаль покажет? он чем сможет гордиться? что как крыса в одну каску оторвался от коллектива?

хорошо сказали

0  0
18.01.2017 16:30
- гость -

самое главное, что он понимает, что это некрасиво. но и не выступать это тоже глупо. Сергей Шубенков, побеждайте!

0  0
18.01.2017 16:30
Ветеран

Допинг, шопинг, жулинг...Сергей спортсмен и он из-за всяких макларенов __вынужден тоже чего-то хитрить иначе ему жить не начто, довели блин спорт до какой-то политической помойки. Считаю, что для нас зрителей, не очень-то важно кто что съел перед стартом, если это потом повредит спортсмену--ему же хуже.

0  0
18.01.2017 16:32
CALIBR

дед у моего покойного отца была вставная челюсть, которую он ложил в стакан! +++++++++++++ Мне теперь что - гордиться или вы имеете сказать , что подобное - норма для всех граждан возраста вашего покойного отца ,царствия ему небесного ? * удивляете чрезмерно.

0  0
18.01.2017 16:32
дед

мне кажетЦа не стоит валить всех собак на Шубенкова! турниров очень много коммерческих к которым наших спортсменов тоже не допускают от слова совсем! разбирательства будут идти исчо долго, хотя подвижки есть! пусть бегает, зарабатывает денежку, тренеруетЦа! в нашей федерации его позицию вполне поддерживают, тот же например Балахничев! хотя и выражают сожаления сложившейся ситуевиной! будем надеятЦа, что все гог-но которое наворотили политиканы будет скоро убрано, сестрам наконец дадут по серьгам, сами спортсмены, а спорт будет радовать нас болельщиков своей бескомпромиссной борьбой!

0  0
18.01.2017 16:32
- гость -

финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:27

у меня тогда вопрос. а те, кто против давно ли вопреки своему личному счастью делали что-то для других?

Да много кто...врачи, мчсники, полицейские, дворники доктор Лиза наконец......а Сэрожа особенный, а как он щеки раздувал о патриотизме....!!!!

0  0
18.01.2017 16:33
- гость -

18.01.2017 16:20 Немо

Вот именно лично его государство Российская Федерация ничем не обидело, а наоборот хорошо наградило. Воспитало, вскормило и за успехи хорошо заплатило. Тут вообще обижаться грех и чтобы Вы не писали, это предательство в чистом виде.

0  0
18.01.2017 16:33
Геноцид Эклеров

финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:27 Андрейка, не надо быть его адвокатом, Серёжа сам понимает, что говно делает: Я понимаю, что это меня не красит... "Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты" - ну то есть ему важно засветиться в мире, получить контрактик, может рекламировать чего начать.

есть иной пример - Саша Овечкин, суперзвезда спорта, играет в НХЛ, топовый игрок, не чета Серёже в его виде спорта. но он ВСЕГДА приезжает биться за флаг. поломанный, после длиннейшего сезона в НХЛ, на обезбаливающих уколах, рискуя получить травму. всё равно приезжает и выступает. почувствуй разницу.

0  0
18.01.2017 16:35
- гость -

18.01.2017 16:25 финт

бывшие герои никому не нужны

Теперь да уже бывший), верно.

0  0
18.01.2017 16:37
- гость -

вынужден тоже чего-то хитрить иначе ему жить не начто, довели блин спорт до какой-то политической помойки --- ему государство заплатило, с голоду он не помрет ни сейчас, ни позже

но посмотрим что будет дальше. с Овечкиным то зачем его сравнивать, это совсем другой уровень

0  0
18.01.2017 16:37
- гость -

бывшие герои никому не нужны

Теперь да уже бывший), верно.

точно бывший

0  0
18.01.2017 16:37
финт

почувствуй разницу. чего её чувствовать, если у Овечкина есть альтернатива?

0  0
18.01.2017 16:38
- гость -

Верить никому нельзя ,верить можно только мне. / CALIBR /

0  0
18.01.2017 16:40
Геноцид Эклеров

финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:37 Серёжу на внутренних соревнованиях забанили? совсем нет. или ему призовые отменили? наоборот, башляют пуще прежнего. то есть вопрос куска хлеба у него не стоит. а в чем вопрос? вопрос тщеславия. на одной чаше весов флаг/Родина/патриотизм, а на другой тщеславие. прикольно....

0  0
18.01.2017 16:42
дед

есть исчо один аспект сей проблемы! какие он покажет результаты!!! и тогда разговоры за его поступок могут пойти совсем в другом русле или вообще прекратитЦа!

0  0
18.01.2017 16:46
- гость -

думаю что нужно подойти к этому вопросу не как к гражданину России, который к своему государству относиться не благодарно, а как к человеку, у которого есть цель, карьера в которую он вложил много труда, стремление... он хочет быть лучшим, он хочет зарабатывать.. жизнь коротка, а спортивная жизнь еще короче. каждый сам делает выбор. если у него нет возможности проявить себя под Российским флагом, почему бы не делать это под нейтральным. может он и зарабатывать по другому не может.

0  0
18.01.2017 16:49
CALIBR

Уверен на 146 % ,что "пожиратель эклеров" в его случае ,застрелился бы , но флаг не сдал.

У НОДовцев ,ПВОшников и прочей национал-патриотической шелухи появился новый объект для унижения и забрасывания тухлыми яйцами. *как бы так.

0  0
18.01.2017 16:50
ded50

Правильно поступил,все знают что он наш,а что там в протоколе написано пх.

0  0
18.01.2017 16:50
- гость -

Геноцид Эклеров 18 января 2017 г.как многие 16:40

А я говорил ему до олимпиады...иди в ПТУ ...учись на сварщика или токаря , молодой и перспективный...не послушал, а щас вдруг ногу подвернет...вот и нет куска хлеба

0  0
18.01.2017 16:50
финт

- гость - 18 января 2017 г. 16:46 потому что государство ему заплатило, а всем нет, они обиделись.

0  0
18.01.2017 16:51
Ольга

Понятно что это его единственный шанс. НО не красиво. Ой как не красиво!!!!! Подленько, как то... Хоть политико-спортивная, но все же война. Гражданин своей страны показал себя на этой войне... Весна, так сказать, показала....

0  0
18.01.2017 16:52
Гонец из Пензы

ну чего вы пените? Сергей хочет соревноваться не только с теми кто варится в вашем котле, но и с другими спортсменами. Всё-равно он наш, и в том что наши чиновники обосрались не виноват.

0  0
18.01.2017 16:53
- гость -

надо было сразу принимать такое решение. тогда бы он принял участие в Олимпиаде 2016 года. а тут он 4 года будет ходить в предателях, придется уже сейчас уезжать из страны

0  0
18.01.2017 16:53
- гость -

CALIBR зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:49У НОДовцев ,ПВОшников и прочей национал-патриотической шелухи появился новый объект для унижения и забрасывания тухлыми яйцами. *как бы так.

Ты в принципе ошибся, я просто обыватель и он мне неприятен, он просто тупоголовая субстанция и мне стремно что он родился в моем родном городе.

0  0
18.01.2017 16:54
- гость -

Гонец из Пензы, да, теперь он точно из ваших) Он будет вынужден уехать, вопрос когда это произойдет

0  0
18.01.2017 16:55
- гость -

ну а если вам, например, запретят работать по вашей специальности, ссылаясь на патриотизм, где вы добились успеха, где у вас большие перспективы, вы не вы бросете работу, или все же альтернативу искать будете. проще смотреть на это нужно, со стороны обывателя, так сказать.

0  0
18.01.2017 16:55
- гость -

CALIBR зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:49

Чудо в перьях, прекращай уже свой срач в коментах. Ты как вообще относишься к поступку Шубенкова?

0  0
18.01.2017 16:56
- гость -

вообще он все время производил впечатление человека, принимающего взвешенные решения. а сейчас он ошибся. в общем надо учиться думать быстрее

0  0
18.01.2017 16:57
- гость -

- гость - 18 января 2017 г. 16:55 ну а если вам, например, запретят работать по вашей специальности, ссылаясь на патриотизм, где вы добились успеха, где у вас большие перспективы, вы не вы бросете работу, или все же альтернативу искать будете. проще смотреть на это нужно, со стороны обывателя, так сказать. --- плохое сравнение, мы не представляем страну на соревнованиях

0  0
18.01.2017 16:57
- гость -

Гонец из Пензы 18 января 2017 г. 16:52 ну чего вы пените? Сергей хочет соревноваться не только с теми кто варится в вашем котле, но и с другими спортсменами. Всё-равно он наш, и в том что наши чиновники обосрались не виноват.

Он Ваш? Ну тогда понятно...ты то не наш.

0  0
18.01.2017 17:00
- гость -

Правильно сделал. Так он сможет выступать и доказывать на что способен как спортсмен. Он этим с детства живёт. Изо дня в день. А политиканы лишили этой возможности. Причём выступать будет под нейтральным флагом, при чём здесь предательство? Предательство это свой народ сечить и складывать наротенберженное за границей . Свою страну оставить без массового, а после без большого спорта - тоже предательство. Да только за это не Шубенков в ответе.

0  0
18.01.2017 17:00
ckfdf

Плохиш всегда найдёт себе оправдание. Именно этого и добивались те, кто затеял этот скандал. Это, бывшее уважаемое, тело прекрасно понимает последствия этого шага. Какой шум поднимется сейчас в мировых СМИ - спортсмены бегут от Путина! Мы очень любим полоскать грязное бельё чиновников и олигархов, однако они достаточно стойко переносят введённые санкции, причём теряют, думается, значительно больше этого плохиша. И в такой ситуации не мешало бы вернуть государству деньги, вложенные в его воспитание и полученные в качестве компенсации за пропущенную олимпиаду и отказаться о гражданства. На мой взгляд правильно поступали в СССР когда закрывали плохишам въезд в страну.

0  0
18.01.2017 17:00
CALIBR

Понятно что это его единственный шанс. НО не красиво. Ой как не красиво!!!!! Подленько, как то... Хоть политико-спортивная, но все же война. +++++++++++++ Согласен : войну выигрывают генералы,проигрывают - солдаты. Именно "солдат" Шубенков проиграл войну нашего отечественного спорта заклятым , э,нашим "друзьям" из WADA ! Версия о том ,что он это сделал посоветовавшись с той же Исимбаевой ,во время приезда последней в Барнаул , НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ .

0  0
18.01.2017 17:00
- гость -

18.01.2017 16:57 - гость -

сравнение вполне конкретной. есть ситуация, и как выходить из нее. до старости бегать в своем спортзале. не вижу здесь предательства. наоборот, покажет силу наших спортсменов, физическую, моральную...

0  0
18.01.2017 17:02
Сиба

Флаг беженцев ему в око!

0  0
18.01.2017 17:03
- гость -

Тренируется за счет государства. компенсацию получил, а вот не хватает славы и долларов. Вот так и познаются люди на подлость души.

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18.01.2017 17:03
Спортсмен

Конечно, его это не красит. Он и сам это осознаёт. Это трудный выбор. На одной чаше весов лежит солидарность с другими спортсменами и верность обязательствам перед страной, а на другой - возможность реализовать свой потенциал и возможность заработать деньги. Жаль, что Шубенков выбрал второе.

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18.01.2017 17:03
Шатал Труба

18.01.2017 16:53 - гость -, патриотизм головного мозга, не??!!!

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18.01.2017 17:03
- гость -

- гость - 18 января 2017 г. 16:46 думаю что нужно подойти к этому вопросу не как к гражданину России...

Да кто же спорит то, ради бога! Только пусть открыто заявит типа..."Ребята, я стремился, я тренировался, для меня это очень важно и мне наплевать на вас, на Россию и я не патриот, нейтральный человек и т.д.", по моему так бы было порядочнее и честнее, я бы понял лично....так нет же молчит, корчит порядочную мину при плохой игре, мосты не сжигает...короче как телка себя ведет.

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