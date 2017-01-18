Фото: Вячеслав Мельников
Барнаульский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков собирается выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Спортсмен считает, что для него это единственная возможность выступать на турнирах.
"Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты", – сказал он.
По словам спортсмена, он уже подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.
"Список из тех, кто входит в пул тестирования и может выступать под нейтральным флагом, есть на сайте ИААФ. Я несколько лет вхожу в него и забыл уже, когда в последний раз меня тестировали не международные, а российские антидопинговые службы. Я и сейчас прохожу тестирование по линии ИААФ, которая и оплачивает тесты", – приводит слова спортсмена издание "Р-спорт".
Еще в ноябре 2015 года IAAF временно отстранила российскую сборную по легкой атлетике от международных соревнований на фоне допингового скандала. В результате этого наша команда была отстранена от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а барнаулец Сергей Шубенков, который считался фаворитом в беге на 110 метров с барьерами, лишился права бороться за золотую медаль.
Комментарии
дед,- фас !!!
Отстранили за подозрения в употреблении допинга, а выступать все равно можно. Где логика?
главное потом с флагом пройти, и все , дело в шляпе!
простите, а тогда почему спортсмены подобные ему должны тренироваться и жить за государственный счет? за счет того государства, за которое не хотят выступать?
главное потом с флагом пройти, и все , дело в шляпе!
это убирает допинг
Россия не заступается за чистых от допинга спортсменов, поэтому правильное решение. И в следующую олимпиаду запретят выступать легкоатлетам..
Причем ему государство по осени выплатило кругленькую сумму за неучастие в олимпиаде, и вот так вот
выплатили сумму в размере призовых на олимпиаде, за наш счет. может товарищу гражданство сменить
15:49 да где он не хочет за страну выступать? Просто нет возможности такой, а ему уже не 15 лет, чтобы что то ждать, всю жизнь спорту посветил и ни раз и ни два выступал за страну..
за которое не хотят выступать?
Откуда узнали, что не хотят? Или лишь бы ляпнуть что-нибудь? Если наши чиновники спортивные не могут( или не хотят?) защитить спортсменов от произвола, почему эти спортсмены, которые своим трудом добились права выступать на соревнованиях самого высокого уровня, не могут этого делать?
выплатили сумму в размере призовых на олимпиаде, за наш счет
Обзавидовалась (ся)? Ну иди- повыступай сам( сама) , чтобы большие призовые получить.
Всё правильно сделал.
Тогда и деньги верните государству призовые, за не выступление, вопросов нет, остальное Ваше право
Молодец..!!! все равно будут знать что он наш..!!! не меняет же гражданство... а просто хочет.... заниматься тем чему посветил жизнь..!!! Правильно .... желаю по-больше побед...!!!!
я понимаю его как спортсмена, он сейчас лишен возможности заниматься тем, чему посвятил всю свою жизнь. это прискорбно. но как гражданин своей страны, он совершает подлый поступок. я резко негативно отношусь к такому поступку. лишить любых средств государственной поддержки. раз выступает за нейтральный флаг, то пускай нанимает залы, оплачивает все расходы из своего личного кармана. с этого дня полнейший игнор этому спортсмену.
ЗЫ даже завоюет он какую-нибудь медаль на соревнованиях... как он сам себе будет пояснять ее происхождение? это я ну выступал за сборную беженцев ООН?
Ему деньги платили не за "невыступление", а за то, чего смог добиться, в отличие от Вас
Переломать ноги, да пусть бегает, хоть за украину....
Все правильно сделал, нечего отдавать им призовые!!! Пусть догоняют!!! Молодца!
Вынужденное решение. Ведь министр и компания не собираются отстаивать честь российских спортсменов не употреблявших допинг. Знают подлинную ситуацию, а трусость и подлость в крови...
калибру! вы с собаками со своими общайтесь в такой манере! тут на форуме люди, и извольте вести себя соответствующее, в противном случае к вам будут относиться аналогичным образом или вообще игнорить!
ЕКХ ++++++++++++ что же вы такой безграмотный! читать стыдно
Назад не впущать...
не читай.!!!!
выплатили сумму в размере призовых на олимпиаде, за наш счет
Обзавидовалась (ся)? Ну иди- повыступай сам( сама) , чтобы большие призовые получить.
получил и отказался выступать. о морали можно помолчать. при таком раскладе ему правда лучше уехать из страны
- гость - 18 января 2017 г. 15:58 Обзавидовалась (ся)? Ну иди- повыступай сам( сама) , чтобы большие призовые получить. Перестаньте со своей завистью, это несправедливость, получили "не выездные призовые" "избранные", остальных атлетов киданули, выкинули как хлам. Вот только не надо, что одни спортсмены такие у нас труженики, как будто БАМ строят сидя на хлебе с солью. Нашли блин героев).
Поддерживаю полностью! Пусть выступает хоть за племя Тумбу-Юмбу. Мы все отлично знаем, чей Он! Где тренировался и кто его тренер. Шубенков-в Перед! Принеси России-Победу!!!
ему призовые то вернуть тогда и уехать из страны
Нашли блин героев)
ага, готовых предать при любом удобном случае
- гость - 18 января 2017 г. 16:01 Ему деньги платили не за "невыступление", а за то, чего смог добиться, в отличие от Вас Он мог не выиграть, как в Лондоне, Исинбаева могла не взять высоту, как в Лондоне. И да откуда Вы знаете, чего мы добились? Мы как раз без поддержки государства всё сами зарабатываем, надеемся на себя.
Я больше не знаю такого спортсмена.
Отстранили за подозрения в употреблении допинга, а выступать все равно можно. Где логика? +++++++++++++++ Отстранили всю сборную по лёгкой атлетике , которая должна была представлять страну,именно за недоверие РУСАДе прежнего состава ,следовательно ,Шубенков тоже попал под "раздачу",как член сборной.
дед , "челюсть в стакан" от вас слышать не единожды - нормально ? * Какие - то у вас стандарты о порядочности разные, как и подходы. Сорри.
пенсионерам по 10000 пенсия, а здесь "герою спорта" деньги выплачивали, и такой поступок.
а так всё можно оправдать вплоть до власова
получил и отказался выступать. где он отказался?
анекдот вспомнился:
экскурсия в аду. группа подходит к котлу, на крышке камни навалены и цепями всё перетянуто. у чёрта спрашивают: а почему так? чёрт: здесь варятся евреи. если хотя бы один сумеет выбраться, обязательно перетащит всех остальных. дальше идут. стоит котел без крышки. черт: а здесь русские. мы за них не боимся. даже если один сумеет выбраться, другие все равно затащат обратно.
вот один в один про вас анекдот. даже не смешно.
гость - 18 января 2017 г. 16:11
Ему деньги платили не за "невыступление", а за то, чего смог добиться, в отличие от Вас
Жаль, что государство ВСЕМ не платит за несбывшиеся надежды), вопросов ни к кому бы не было.
"Рыба ищет где глубже, человек - где лучше." Всё правильно сделал: если государство не может/не хочет тебя отстоять, зачем отстаивать "честь" этого государства?!
калибру! у моего покойного отца была вставная челюсть, которую он ложил в стакан! если вас энто смущает я буду тактично молчать!
финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:15 получил и отказался выступать. где он отказался?
Он не хочет вариться в этом котле под названием Российская Федерация "допинг скандал", сидеть, выжидать решений, как ВСЕ этого сейчас ждут тренера, спортсмены, "Он не один за всех и все за одного"
CALIBR зарегистрированный 18 января 2017 г. 15:45 дед,- фас !!!
Заметь Казя, ты первый начал..это первое, а второе жене своей команды давай, кто знает может она по человечьи не понимает.
финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:15 анекдот жизненный. но в данной ситуации он не подходит. это Серёжа ненавязчиво освободился от ограничивающих его лично обстоятельств (форс-мажорных по своей сути, и общих для всех членов сборной), и в одиночку ринулся устраивать своё маленькое щастье. он кому потом эту медаль покажет? он чем сможет гордиться? что как крыса в одну каску оторвался от коллектива? сомнительное достижение. ИМХО, мне вдвойне горько от того, что он местный, его тут все как бы знали...
Он не хочет вариться в этом котле под названием Российская Федерация "допинг скандал", сидеть, выжидать решений
это вам не административный отпуск, для спортсмена подобное равносильно концу карьеры. может быть он не хочет в политику идти. а больше его нигде не ждут. бывшие герои никому не нужны.
это Серёжа ненавязчиво освободился от ограничивающих его лично обстоятельств (форс-мажорных по своей сути, и общих для всех членов сборной), и в одиночку ринулся устраивать своё маленькое щастье.
у меня тогда вопрос. а те, кто против давно ли вопреки своему личному счастью делали что-то для других?
финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:15
куда выбраться? за нейтральный флаг? дуру то не гони. спортсмены у нас в категории особо увечных что ли? скольким государство и подобные казе загубили жизни, уничтожили предприятия? миллионам. кинули всех. инженеров, тех же летчиков, простых работяг. им государство ни дало ничего, оно отняло у них, иногда всё, и отдало таким "спортсменам". а эти за наш счет под нейтральные флаги.
....."Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты"
Вот и встало все на свои места....интересно как выглядит флаг нейтральных спортсменов? Ох Сэрожа Сэрожа, не смей называться Барнаульцем и Россиянином,ты нейтральный гражданин, непонятно какой страны....., давай заколачивай бабло, а то не дай бог колено подвернешь, западло с тобой по одной земле ходить.
он кому потом эту медаль покажет? он чем сможет гордиться? что как крыса в одну каску оторвался от коллектива?
хорошо сказали
самое главное, что он понимает, что это некрасиво. но и не выступать это тоже глупо. Сергей Шубенков, побеждайте!
Допинг, шопинг, жулинг...Сергей спортсмен и он из-за всяких макларенов __вынужден тоже чего-то хитрить иначе ему жить не начто, довели блин спорт до какой-то политической помойки. Считаю, что для нас зрителей, не очень-то важно кто что съел перед стартом, если это потом повредит спортсмену--ему же хуже.
дед у моего покойного отца была вставная челюсть, которую он ложил в стакан! +++++++++++++ Мне теперь что - гордиться или вы имеете сказать , что подобное - норма для всех граждан возраста вашего покойного отца ,царствия ему небесного ? * удивляете чрезмерно.
мне кажетЦа не стоит валить всех собак на Шубенкова! турниров очень много коммерческих к которым наших спортсменов тоже не допускают от слова совсем! разбирательства будут идти исчо долго, хотя подвижки есть! пусть бегает, зарабатывает денежку, тренеруетЦа! в нашей федерации его позицию вполне поддерживают, тот же например Балахничев! хотя и выражают сожаления сложившейся ситуевиной! будем надеятЦа, что все гог-но которое наворотили политиканы будет скоро убрано, сестрам наконец дадут по серьгам, сами спортсмены, а спорт будет радовать нас болельщиков своей бескомпромиссной борьбой!
финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:27
у меня тогда вопрос. а те, кто против давно ли вопреки своему личному счастью делали что-то для других?
Да много кто...врачи, мчсники, полицейские, дворники доктор Лиза наконец......а Сэрожа особенный, а как он щеки раздувал о патриотизме....!!!!
18.01.2017 16:20 Немо
Вот именно лично его государство Российская Федерация ничем не обидело, а наоборот хорошо наградило. Воспитало, вскормило и за успехи хорошо заплатило. Тут вообще обижаться грех и чтобы Вы не писали, это предательство в чистом виде.
финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:27 Андрейка, не надо быть его адвокатом, Серёжа сам понимает, что говно делает: Я понимаю, что это меня не красит... "Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты" - ну то есть ему важно засветиться в мире, получить контрактик, может рекламировать чего начать.
есть иной пример - Саша Овечкин, суперзвезда спорта, играет в НХЛ, топовый игрок, не чета Серёже в его виде спорта. но он ВСЕГДА приезжает биться за флаг. поломанный, после длиннейшего сезона в НХЛ, на обезбаливающих уколах, рискуя получить травму. всё равно приезжает и выступает. почувствуй разницу.
18.01.2017 16:25 финт
бывшие герои никому не нужны
Теперь да уже бывший), верно.
вынужден тоже чего-то хитрить иначе ему жить не начто, довели блин спорт до какой-то политической помойки --- ему государство заплатило, с голоду он не помрет ни сейчас, ни позже
но посмотрим что будет дальше. с Овечкиным то зачем его сравнивать, это совсем другой уровень
бывшие герои никому не нужны
Теперь да уже бывший), верно.
точно бывший
почувствуй разницу. чего её чувствовать, если у Овечкина есть альтернатива?
Верить никому нельзя ,верить можно только мне. / CALIBR /
финт зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:37 Серёжу на внутренних соревнованиях забанили? совсем нет. или ему призовые отменили? наоборот, башляют пуще прежнего. то есть вопрос куска хлеба у него не стоит. а в чем вопрос? вопрос тщеславия. на одной чаше весов флаг/Родина/патриотизм, а на другой тщеславие. прикольно....
есть исчо один аспект сей проблемы! какие он покажет результаты!!! и тогда разговоры за его поступок могут пойти совсем в другом русле или вообще прекратитЦа!
думаю что нужно подойти к этому вопросу не как к гражданину России, который к своему государству относиться не благодарно, а как к человеку, у которого есть цель, карьера в которую он вложил много труда, стремление... он хочет быть лучшим, он хочет зарабатывать.. жизнь коротка, а спортивная жизнь еще короче. каждый сам делает выбор. если у него нет возможности проявить себя под Российским флагом, почему бы не делать это под нейтральным. может он и зарабатывать по другому не может.
Уверен на 146 % ,что "пожиратель эклеров" в его случае ,застрелился бы , но флаг не сдал.
У НОДовцев ,ПВОшников и прочей национал-патриотической шелухи появился новый объект для унижения и забрасывания тухлыми яйцами. *как бы так.
Правильно поступил,все знают что он наш,а что там в протоколе написано пх.
Геноцид Эклеров 18 января 2017 г.как многие 16:40
А я говорил ему до олимпиады...иди в ПТУ ...учись на сварщика или токаря , молодой и перспективный...не послушал, а щас вдруг ногу подвернет...вот и нет куска хлеба
- гость - 18 января 2017 г. 16:46 потому что государство ему заплатило, а всем нет, они обиделись.
Понятно что это его единственный шанс. НО не красиво. Ой как не красиво!!!!! Подленько, как то... Хоть политико-спортивная, но все же война. Гражданин своей страны показал себя на этой войне... Весна, так сказать, показала....
ну чего вы пените? Сергей хочет соревноваться не только с теми кто варится в вашем котле, но и с другими спортсменами. Всё-равно он наш, и в том что наши чиновники обосрались не виноват.
надо было сразу принимать такое решение. тогда бы он принял участие в Олимпиаде 2016 года. а тут он 4 года будет ходить в предателях, придется уже сейчас уезжать из страны
CALIBR зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:49У НОДовцев ,ПВОшников и прочей национал-патриотической шелухи появился новый объект для унижения и забрасывания тухлыми яйцами. *как бы так.
Ты в принципе ошибся, я просто обыватель и он мне неприятен, он просто тупоголовая субстанция и мне стремно что он родился в моем родном городе.
Гонец из Пензы, да, теперь он точно из ваших) Он будет вынужден уехать, вопрос когда это произойдет
ну а если вам, например, запретят работать по вашей специальности, ссылаясь на патриотизм, где вы добились успеха, где у вас большие перспективы, вы не вы бросете работу, или все же альтернативу искать будете. проще смотреть на это нужно, со стороны обывателя, так сказать.
CALIBR зарегистрированный 18 января 2017 г. 16:49
Чудо в перьях, прекращай уже свой срач в коментах. Ты как вообще относишься к поступку Шубенкова?
вообще он все время производил впечатление человека, принимающего взвешенные решения. а сейчас он ошибся. в общем надо учиться думать быстрее
- гость - 18 января 2017 г. 16:55 ну а если вам, например, запретят работать по вашей специальности, ссылаясь на патриотизм, где вы добились успеха, где у вас большие перспективы, вы не вы бросете работу, или все же альтернативу искать будете. проще смотреть на это нужно, со стороны обывателя, так сказать. --- плохое сравнение, мы не представляем страну на соревнованиях
Гонец из Пензы 18 января 2017 г. 16:52 ну чего вы пените? Сергей хочет соревноваться не только с теми кто варится в вашем котле, но и с другими спортсменами. Всё-равно он наш, и в том что наши чиновники обосрались не виноват.
Он Ваш? Ну тогда понятно...ты то не наш.
Правильно сделал. Так он сможет выступать и доказывать на что способен как спортсмен. Он этим с детства живёт. Изо дня в день. А политиканы лишили этой возможности. Причём выступать будет под нейтральным флагом, при чём здесь предательство? Предательство это свой народ сечить и складывать наротенберженное за границей . Свою страну оставить без массового, а после без большого спорта - тоже предательство. Да только за это не Шубенков в ответе.
Плохиш всегда найдёт себе оправдание. Именно этого и добивались те, кто затеял этот скандал. Это, бывшее уважаемое, тело прекрасно понимает последствия этого шага. Какой шум поднимется сейчас в мировых СМИ - спортсмены бегут от Путина! Мы очень любим полоскать грязное бельё чиновников и олигархов, однако они достаточно стойко переносят введённые санкции, причём теряют, думается, значительно больше этого плохиша. И в такой ситуации не мешало бы вернуть государству деньги, вложенные в его воспитание и полученные в качестве компенсации за пропущенную олимпиаду и отказаться о гражданства. На мой взгляд правильно поступали в СССР когда закрывали плохишам въезд в страну.
Понятно что это его единственный шанс. НО не красиво. Ой как не красиво!!!!! Подленько, как то... Хоть политико-спортивная, но все же война. +++++++++++++ Согласен : войну выигрывают генералы,проигрывают - солдаты. Именно "солдат" Шубенков проиграл войну нашего отечественного спорта заклятым , э,нашим "друзьям" из WADA ! Версия о том ,что он это сделал посоветовавшись с той же Исимбаевой ,во время приезда последней в Барнаул , НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ .
18.01.2017 16:57 - гость -
сравнение вполне конкретной. есть ситуация, и как выходить из нее. до старости бегать в своем спортзале. не вижу здесь предательства. наоборот, покажет силу наших спортсменов, физическую, моральную...
Флаг беженцев ему в око!
Тренируется за счет государства. компенсацию получил, а вот не хватает славы и долларов. Вот так и познаются люди на подлость души.
Конечно, его это не красит. Он и сам это осознаёт. Это трудный выбор. На одной чаше весов лежит солидарность с другими спортсменами и верность обязательствам перед страной, а на другой - возможность реализовать свой потенциал и возможность заработать деньги. Жаль, что Шубенков выбрал второе.
18.01.2017 16:53 - гость -, патриотизм головного мозга, не??!!!
- гость - 18 января 2017 г. 16:46 думаю что нужно подойти к этому вопросу не как к гражданину России...
Да кто же спорит то, ради бога! Только пусть открыто заявит типа..."Ребята, я стремился, я тренировался, для меня это очень важно и мне наплевать на вас, на Россию и я не патриот, нейтральный человек и т.д.", по моему так бы было порядочнее и честнее, я бы понял лично....так нет же молчит, корчит порядочную мину при плохой игре, мосты не сжигает...короче как телка себя ведет.