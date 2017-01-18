Фото: pixabay.com

Бийские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже зимней куртки в одном из торговых центров города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, зимняя куртка с норковым воротником стоимостью 5 тысяч рублей была украдена прямо с витрины.

Задержать подозреваемого удалось благодаря фотороботу, сделанному с помощью записей с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался уже судимый житель Бийска. По данному факту возбуждено уголовное дело. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.