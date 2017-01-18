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92-летний экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу в штате Техас в США, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, бывший президент Америки сейчас чувствует себя нормально. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Известно, что домой Буша отпустят через пару дней. Причина, по которой бывший политик оказался в больнице, неизвестна.

Напомним, у власти Джордж Буш-старший находился четыре года: с 1989 по 1993 год. Президентом США также был и его сын Джордж Буш-младший. Он находился у власти два президентских срока.