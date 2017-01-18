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Приемку главной крещенской купели Барнаула, расположенной в районе речного вокзала, осуществили в среду, 18 января, спасатели.

Сотрудники МЧС произвели замеры толщины льда, определили максимально допустимую нагрузку на него и разрешили эксплуатировать объект.

Напомним, на Крещение, 19 января, на месте проведения крещенских мероприятий будут дежурить медики и спасатели. Желающие окунуться в ледяную воду смогут затем погреться в банях, а также попить чаю и кофе.

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Отметим и то, что в Барнауле толщина льда на Оби составляет 50 сантиметров. Поэтому принято решение одновременно пропускать на лед не более 80 человек.