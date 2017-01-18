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Избранный президент США Дональд Трамп призвал тех, кто собирается бойкотировать его инаугурацию, сдать билеты. Об этом пишет газета "Известия".

"Что касается тех людей, которые не пойдут [на инаугурацию], всё нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты", — сказал он.

Как сообщалось ранее, более 30 членов Демократической партии говорили о том, что будут бойкотировать церемонию вступления в должность президента США Дональда Трампа. Бойкот будет выражаться в отсутствии их на инаугурации.

Как сообщалось ранее, выборы президента США прошли 8 ноября. Инаугурация назначена на 20 января.