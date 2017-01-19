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Планируемая реорганизация управлений социальной защиты в городах и районах Алтайского края не повлечет серьезных сокращений персонала и увольнений. Об этом Amic.ru рассказал министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов.

Напомним, несколько десятков управлений социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам Алтайского края будут реорганизованы с 1 апреля 2017 года в целях оптимизации. Речь идет о слиянии десятков центров занятости населения с управлениями социальной защиты. До этого учреждениям необходимо уведомить государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. Министерству труда и социальной защиты Алтайского края же нужно в двухмесячный срок обеспечить внесение необходимых изменений в положение о соответствующих управлениях социальной защиты населения.

"Оптимизация — громкое слово. Это вопросы присоединения. Мы выстраиваем ту вертикаль административных отношений, которые сложились с 2015 года на краевом уровне. Все это рассматривалось в рамках правительственной системы управления. Поэтому на краевом уровне проводится комплекс мероприятий по присоединению центров занятости населения к управлениям социальной защиты населения. Мы и сегодня продолжаем эту работу и вертикаль наших административных отношений опускаем до муниципальных образований. Приводим их в соответствие с теми решениями, которые были приняты на краевом уровне", – сказал Михаил Дайбов.

По его словам, на качестве обслуживания населения это слияние никак не скажется. Даже в количественном составе центры занятости населения останутся практически неизменны.

"Будет проводиться небольшая оптимизация. Смежные, дублирующие функции, которые проходят в управлении и в Центре занятости, конечно, будут оптимизированы", – подытожил министр.