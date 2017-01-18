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Похищенная в Оренбурге 12-летняя девочка сумела по мобильному телефону из багажника машины обратиться за помощью к матери, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СКР Анжелику Линькову.

Известно, что ребенка похитили накануне у одного из жилых домов. Девочку посадили в багажник машины, применив насилие, и увезли в неизвестном направлении. Уже вечером ее нашли живой и без видимых признаков насилия близ городской свалки.

Силовиками задержан подозреваемый, которым оказался 29-летний житель Пермского края. Мужчина подтвердил свою причастность к похищению.

"Ребенок, находясь в багажнике, сумела отправить сообщение матери, а также смогла недолго поговорить с ней и попросить помощи. Из-за того, что мать незамедлительно обратилась в полицию, ребенка быстро нашли живой и невредимой", – рассказали в СКР.

О подозреваемом известно, что он находится в Оренбурге с ноября прошлого года, не женат, детей не имеет. Правоохранители выясняют, причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям.