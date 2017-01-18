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Показываем, как Сергей Дугин принял крещенскую купель на Оби в Барнауле

, ИА "Амител"
Глава администрации проконтролировал строительство купели и ее обустройство

Фото: barnaul.org

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в среду, 18 января, посетил место строительства крещенской купели на Оби около речного вокзала. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

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Как сообщается, чиновник лично проверил, насколько качественно дорожные службы подготовили площадку на льду, подъездные пути, парковки, прилегающие тротуары. Также он оценил эстетическое оформление Крещенского городка. 

Как пишут в ведомстве, Дугин напомнил, что на лед в этом году нельзя одновременно выпускать более 80 человек.

Читайте также в сюжете: Крещение-2017
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

18.01.2017 19:12
An Vlad

Вот молодец Серега ДУГИН! Побольше бы таких управленцев! Понимает, что без его личного осмотра не получится крещенского омыновения! Пришел, осмотрел - все как положено. Человек слова и дела! Теперь уважаемые барнаульцы могут смело совершать обряд омыновения в крещенской купели!

0  0
18.01.2017 20:09
Пионер

А фотки Дугин снег чистит нет?

0  0
18.01.2017 20:52
Serg 1

чиновник лично проверил, насколько качественно дорожные службы подготовили площадку на льду, подъездные пути, парковки, прилегающие тротуары

кроме этого его больше ничего не интересует? почему он не проверил как пр строителей из 4х полос стал 3х полосным. а красноармейский из 3х в 2е усох... а также георгиева, энтузиастов, с. поляна и многие другие... а "тротуар" вдоль дома по пр. строителей 38 уже находится выше крыши легковой машины...

0  0
18.01.2017 21:01
Пионер

кроме этого его больше ничего не интересует?

Так с купелью все зашибца, а там вопросы какие-то неправильные. Непонятное недовольство. Какие-то сугробы. Вот если уберут - жди главу на проверку.

0  0
18.01.2017 21:11
Serg 1

Вот если уберут - жди главу на проверку.

а если нет то может повторитца история 4х летней давности с сугробами имени... . кстати тоже в январе случилась

0  0
18.01.2017 21:16
Пионер

а если нет то может повторитца история 4х летней давности

Мне вот интересно, почему еще не повторилась?)))

0  0
18.01.2017 21:24
Serg 1

почему еще не повторилась

еще неделя однако)))

0  0
18.01.2017 21:33
Пионер

еще неделя однако)))

Еще ползимы))

0  0
19.01.2017 07:46
гость

лучше бы дороги принял

0  0
19.01.2017 08:00
- гость -

на дороге много не убьется, а на льду может зараз 80 челов в воду рухнуть, так что мечтайте дальше о вывезенном снеге

0  0
19.01.2017 08:03
- гость -

А ОН ТОЛЬКО ПОСМОТРЕЛ или купнулся в купели, чтобы уж наверняка проверить качество??

0  0
19.01.2017 08:15
гость

у нас есть мчс пусть каждый занимается своим делом

0  0
19.01.2017 08:19
гость

в последнее время ощущение такое что наш город сирота беспризорник

0  0
19.01.2017 08:51
- гость -

вот мужик рядом плотненький такой , ему показывает: дескать-вэлкам в прорубь, ан нет!!! разве так проверяют?

0  0
19.01.2017 09:06
- гость -

лучше бы не светился у купели! столько негатива на него вылилось!

0  0
19.01.2017 09:16
- гость -

Иногда создается ощущение что у нас власть меньшинства. В думе принимаются законы охраняющие интересы олигархов и топ-менеджеров, охотно оплачиваются мероприятия 10% верующего населения, а остальным 90% даже говорить плохо об этом запрещено.

0  0
19.01.2017 10:13
- гость -

И зачем нам такая дума, олигархи и топ-менеджеры и российская рпц?

0  0
19.01.2017 10:17
- гость -

- гость - 19 января 2017 г. 09:16 Так оно и есть. Демократия - власть избранных (депутатов). В отличие от охлократии - власти народа.

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19.01.2017 11:40
Deckman

- гость - 19 января 2017 г. 10:17

Ты в каком классе, "знаток"?

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