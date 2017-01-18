Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в среду, 18 января, посетил место строительства крещенской купели на Оби около речного вокзала. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
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Как сообщается, чиновник лично проверил, насколько качественно дорожные службы подготовили площадку на льду, подъездные пути, парковки, прилегающие тротуары. Также он оценил эстетическое оформление Крещенского городка.
Как пишут в ведомстве, Дугин напомнил, что на лед в этом году нельзя одновременно выпускать более 80 человек.
Комментарии
Вот молодец Серега ДУГИН! Побольше бы таких управленцев! Понимает, что без его личного осмотра не получится крещенского омыновения! Пришел, осмотрел - все как положено. Человек слова и дела! Теперь уважаемые барнаульцы могут смело совершать обряд омыновения в крещенской купели!
А фотки Дугин снег чистит нет?
чиновник лично проверил, насколько качественно дорожные службы подготовили площадку на льду, подъездные пути, парковки, прилегающие тротуары
кроме этого его больше ничего не интересует? почему он не проверил как пр строителей из 4х полос стал 3х полосным. а красноармейский из 3х в 2е усох... а также георгиева, энтузиастов, с. поляна и многие другие... а "тротуар" вдоль дома по пр. строителей 38 уже находится выше крыши легковой машины...
кроме этого его больше ничего не интересует?
Так с купелью все зашибца, а там вопросы какие-то неправильные. Непонятное недовольство. Какие-то сугробы. Вот если уберут - жди главу на проверку.
Вот если уберут - жди главу на проверку.
а если нет то может повторитца история 4х летней давности
с сугробами имени.... кстати тоже в январе случилась
а если нет то может повторитца история 4х летней давности
Мне вот интересно, почему еще не повторилась?)))
почему еще не повторилась
еще неделя однако)))
еще неделя однако)))
Еще ползимы))
лучше бы дороги принял
на дороге много не убьется, а на льду может зараз 80 челов в воду рухнуть, так что мечтайте дальше о вывезенном снеге
А ОН ТОЛЬКО ПОСМОТРЕЛ или купнулся в купели, чтобы уж наверняка проверить качество??
у нас есть мчс пусть каждый занимается своим делом
в последнее время ощущение такое что наш город сирота беспризорник
вот мужик рядом плотненький такой , ему показывает: дескать-вэлкам в прорубь, ан нет!!! разве так проверяют?
лучше бы не светился у купели! столько негатива на него вылилось!
Иногда создается ощущение что у нас власть меньшинства. В думе принимаются законы охраняющие интересы олигархов и топ-менеджеров, охотно оплачиваются мероприятия 10% верующего населения, а остальным 90% даже говорить плохо об этом запрещено.
И зачем нам такая дума, олигархи и топ-менеджеры и российская рпц?
- гость - 19 января 2017 г. 09:16 Так оно и есть. Демократия - власть избранных (депутатов). В отличие от охлократии - власти народа.
- гость - 19 января 2017 г. 10:17
Ты в каком классе, "знаток"?